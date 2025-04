Prefeitura de Nova Iguaçu adia evento de conscientização sobre o autismo devido a previsão de chuva forte

Posted on

A imprudência no trânsito ceifou vidas neste fim de semana em Mato Grosso do Sul, uma delas, pela dispensa do cinto de segurança. Neste domingo (9) um condutor que trafegava pela BR-463 entre Dourados e Ponta Porã perdeu o controle do veículo e a passageira do banco da frente foi arremessada para as margens da rodovia […]