UBSs realizam orientações educativas da campanha de Conscientização da Doença de Parkinson – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realiza, ao longo do mês de abril ações educativas referentes à Campanha “Tulipa Vermelha”. Especialmente, entre 22 e 25 de abril, será celebrada a Semana Municipal de Conscientização da Doença de Parkinson. Ainda contemplando o mês, 11 de abril é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson.

A campanha cumpre a Lei Municipal Nº 12.807/2023 de autoria do vereador Fábio Simoa, que institui no Calendário Oficial de Sorocaba. A iniciativa visa abordar a importância do tema de forma educativa e abrangente às comunidades, trazendo informações importantes de prevenção, cuidado e tratamento.

Parkinson é uma doença crônica, progressiva e degenerativa que atinge funções vitais do corpo, como os movimentos e o equilíbrio, resultando em lentidão na mobilidade, tremores, diminuição dos reflexos e alterações do sono, entre outros sintomas. Essa enfermidade compromete o sistema nervoso central, impedindo ou trazendo dificuldade à transmissão de informações entre as células nervosas.

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), a cor alude à tulipa vermelha, símbolo mundial da Doença de Parkinson, que é usado desde a década de 1980, quando um horticultor holandês que vivia com Parkinson desenvolveu uma nova variedade de tulipa, vermelha e branca, e batizou-a de “tulipa Dr. James Parkinson”.

Confira as ações nas UBSs:

UBS Angélica

29/4 – Exposição e orientações

UBS Aparecidinha

22/4 8h – Orientações

UBS Barcelona

22/4 – Exposição e orientações

UBS Brigadeiro Tobias

22/4 9h e 14h – Exposição e orientações

UBS Carandá

22/4 16h – Exposição e orientações

UBS Cajuru

24/4 10h – Palestra

UBS Cerrado

24/4 8h – Roda de conversa

UBS Escola

25/4 8h30 – Exposição e orientações

UBS Habiteto

22 a 25/4 – Exposição e orientações

UBS Hortência

24/4 13h às 17h – Exposição e orientações

UBS Lopes de Oliveira

Painel informativo

UBS Rodrigo

22/4 14h – Exposição e orientações

UBS Sabiá

22/4 7h – Exposição e orientações

UBS São Bento

15 e 16/4 10h – Exposição e orientações

UBS São Guilherme

29/4 – Palestra