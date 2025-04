A Operação Cata-Bagulho atenderá os seguinte bairro neste sábado, 12:

Posted on

Ao longo de 2024, o Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), direcionou um volume significativo de recursos para a saúde pública, consolidando importantes avanços no atendimento à população. Foram investidos R$ 2.486.710.746,18 (até a primeira quinzena do mês de dezembro) em infraestrutura, modernização das unidades de saúde, aquisição de […]