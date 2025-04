Burnley x Norwich City ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês Championship, HOJE (11/04)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a Championship edição 2024/2025, entre Burnley x Norwich City acontece hoje, HOJE (11) às 16 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao primeiro time do confronto ue tentará a vitória em seu território.

Prévia: Burnley x Norwich City – Campeonato Inglês Championship – 11/04/2025

Nesta sexta-feira, dia 11 de abril de 2025, às 16h (horário de Brasília), o Burnley recebe o Norwich City no Turf Moor pela 42ª rodada da Championship, a segunda divisão do futebol inglês. A partida promete muita emoção, especialmente porque os anfitriões seguem na briga direta pelo título e o acesso à Premier League.

Burnley quer retomar a liderança

Invicto há 28 rodadas na Championship, o Burnley vem de um empate sem gols fora de casa contra o Derby County. Apesar do resultado ter sido frustrante, a equipe de Scott Parker continua com chances reais de terminar na liderança da competição. No momento, os Clarets estão empatados com o Leeds United em pontos (85), perdendo apenas no saldo de gols.

Com cinco rodadas restantes, o Burnley sabe que depende apenas de si para garantir o retorno à elite do futebol inglês. Jogando em casa, a equipe ainda não perdeu nesta edição da Championship — são 11 vitórias e 9 empates — e agora busca ampliar esse retrospecto positivo diante de sua torcida.

Norwich tenta milagre para alcançar os playoffs

Do outro lado, o Norwich vive uma realidade bem diferente. Após o empate em 0x0 contra o Sunderland, os Canários ocupam a 11ª posição na tabela com 53 pontos. Faltando poucos jogos, a equipe precisaria de uma combinação quase impossível de resultados para alcançar o G6, já que está sete pontos atrás do Coventry City, atual sexto colocado.

Além disso, o momento recente do time comandado por Johannes Hoff Thorup é instável: foram apenas uma vitória nos últimos sete jogos. A defesa, em especial, tem sofrido — com sete gols sofridos nas últimas quatro partidas antes do empate com o Sunderland.

Desfalques e prováveis escalações

O Burnley não poderá contar com o atacante Lyle Foster, que se lesionou após poucos minutos em campo contra o Derby. Jonjo Shelvey, Mike Tresor e Jordan Beyer seguem fora por lesão. Zian Flemming deve ser o titular no comando de ataque.

No Norwich, Onel Hernandez pode voltar a ser relacionado após ter sido deixado de fora por questões disciplinares (curtidas em postagens polêmicas nas redes sociais). Ante Crnac, Ben Chrisene, Gabriel Forsyth e Lewis Dobbin estão lesionados e seguem fora.

Provável escalação do Burnley:

Trafford; Roberts, Egan-Riley, Esteve, Pires; Edwards, Cullen, Laurent, Anthony; Brownhill; Flemming

Provável escalação do Norwich:

Gunn; Stacey, Duffy, Cordoba, Fisher; Wright, McLean; Schwartau, Marcondes, Sainz; Sargent

Retrospecto recente

O último confronto entre as equipes foi em dezembro de 2024, com vitória do Burnley por 2×1 fora de casa. O Norwich, inclusive, perdeu os últimos três jogos que fez contra os Clarets desde a temporada em que ambos estavam na Premier League, em 2022.

Palpite final

Com um desempenho sólido no Turf Moor e um Norwich oscilando, o Burnley tem tudo para vencer e retomar a liderança da Championship, ao menos temporariamente. Espera-se um jogo de domínio dos donos da casa, com placar mínimo sendo suficiente para garantir os três pontos.

Tags: Burnley, Norwich City, Championship, Segunda Divisão Inglesa, Palpites Championship

Onde Assistir:

O jogo estará disponível para transmissão ao vivo nos canais de esportes da ESPN Brasil.

