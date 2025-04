Corpo de Bombeiros atendeu mais de 30 mil pessoas e registrou redução de 80% nos focos de incêndio em Roraima

O Gabinete Integrado da Operação Verão sem Fogo encerrou as atividades do período nesta quinta-feira, 10, apresentando balanço das ações realizadas de 2024/2025. Foram 8.966 ações executadas que alcançaram mais de 30 mil pessoas em todo o Estado. Os focos de incêndio reduziram de 5.362 (2023/2024) para 818 (2024/2025), cerca de 80% a menos do que no mesmo período do ano passado.

As ações do ciclo mais recente iniciaram em 1º de novembro de 2024 e encerraram em março de 2025 com um trabalho integrado entre secretarias, órgãos e autarquias do Governo de Roraima, além da colaboração de entidades federais e municipais.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, coronel Anderson Carvalho, apresentou os dados gerais da Operação, onde mostrou os resultados alcançados e ferramentas tecnológicas utilizadas, também pontuou as comparações de dados com o ano anterior e a importância da integração entre secretarias.

Um dos comparativos abordados foi o de combate a incêndios: em 2023/2024, foram registrados 1.827 combates, enquanto 2024/2025 registrou apenas 617 intervenções, o que representa uma redução de 66,24%.

“A operação foi bastante positiva. Conseguimos atingir um maior número de pessoas com as ações educativas e preventivas, e conseguimos aumentar o número de atendimento nas ações de mitigação, ou seja, aquelas que evitam prejuízo a pontes, edificações, casas, enfim. Também tivemos uma participação maior dos órgãos convidados. Para uma operação grandiosa como essa, não há como termos resultados se não tivermos a participação de todos”, salientou.

Dentre as ações preventivas estão as atividades educativas e visitas junto aos agricultores para orientar sobre esse período, no total foram realizadas 7.576 visitas. Também foram realizadas capacitações e treinamentos para os agricultores e associações, além do aumento dos aceiros em pontes e auxilio nas queimas controladas.

Gabinete contou com ferramentas de monitoramento e controle na operação

O Gabinete Integrado utilizou ferramentas de gestão para otimizar o trabalho de mitigação e combate, entre elas automações criadas por militares do CBMRR como o sistema SPARK, plataforma tecnológica voltada para a gestão e execução de atividades relacionadas à prevenção e combate a incêndios florestais, com cadastro das atividades desenvolvidas, relatórios diários e controle de recursos.

O Corpo de Bombeiros de Roraima desenvolveu também o sistema Ignis, que integra dados georreferenciados e imagens fotográficas ao processo de combate e prevenção de incêndios, permitindo uma resposta mais rápida e estratégica às emergências ambientais. A ideia para o Ignis é que, no futuro, Roraima possa oferecer este recurso a corporações irmãs de outros Estados brasileiros, conforme adiantou o comandante Anderson.

Em relação às ações estratégicas existem as bases avançadas, localizadas em municípios do interior para atuação de apoio logístico e operacional. Os militares possuem viaturas específicas de combate a incêndio florestal, além de atuarem com tempo-resposta reduzido, devido à proximidade com a população interiorana.

Cerca de 14 guarnições de combate a incêndio florestal (GCIF) foram distribuídas no interior do Estado, além das Companhias de Bombeiros em Boa Vista, Caracaraí, Rorainópolis e Pacaraima que também possuem GCIFs e caminhões de combate a incêndios, totalizando 20 viaturas atuando diretamente na operação.

“Nós tivemos ações concretas de visitação às famílias, de estar juntos dos produtores, diminuindo a incidência do fogo e trazendo essas pessoas para perto, explicando sobre a queima controlada, atentos aos aceiros das pontes para evitar as queimadas. Então a nossa intenção aqui, em nome do Governo de Roraima, é agradecer a todos que participaram, demonstrando que todos unidos o resultado é melhor”, frisou o secretário-chefe da Casa Civil, Flamarion Portela.

A operação encerrou, mas o trabalho continua. Em caso de incêndios florestais, a população pode entrar em contato pelo número (95) 98406-5439 (Disque Queimadas) que também possui WhatsApp; pelo 199 (Defesa Civil Estadual) ou pelo 193 (CBMRR).

O post Corpo de Bombeiros atendeu mais de 30 mil pessoas e registrou redução de 80% nos focos de incêndio em Roraima apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.