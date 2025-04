Governo de Roraima inicia distribuição de 150 toneladas de peixe para famílias roraimenses

O Governo de Roraima iniciou nesta quinta-feira, 10, por meio da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), a distribuição de 150 toneladas de peixe do tipo tambaqui para cerca de 50 mil famílias em situação de vulnerabilidade social nos 15 municípios do estado. A ação, tradicional no período da Semana Santa, busca garantir segurança alimentar e o acesso ao prato típico do feriado religioso.

Nesta primeira etapa, a entrega contemplou os municípios da região Sul: Caroebe, São João da Baliza, São Luiz e Rorainópolis. Ao longo da semana, a distribuição seguirá para as demais localidades, encerrando na capital, Boa Vista.

O governador de Roraima, Antonio Denarium, ressaltou o aumento progressivo na quantidade de peixes distribuídos ao longo dos anos e o compromisso da gestão em levar dignidade e alimento à mesa das famílias que mais precisam durante o período religioso.

“Este é o terceiro ano do programa. No primeiro ano, entregamos 50 toneladas na capital; no segundo, 100 toneladas na capital e no interior; e agora, são 150 toneladas distribuídas tanto na capital quanto no interior. É o Governo do Estado levando esperança — o peixe da Semana Santa — até a casa das pessoas que mais precisam. Em Rorainópolis e em todo o estado de Roraima, a população está muito agradecida”, disse o governador.

A secretária do Trabalho e do Bem-Estar Social, Tânia Soares, destacou o impacto social da iniciativa.

“A Semana Santa começou super bem, onde iniciamos no Sul do estado entregando peixes para as famílias de Caroebe, São João da Baliza e Rorainópolis. É o governo do estado garantindo o melhor tambaqui na mesa da população que merece nosso respeito e consideração”, afirmou.

Moradores beneficiados expressaram gratidão pela ação. A dona de casa Leonice Beltrano comemorou: “O peixe da Semana Santa já está garantido. Obrigada ao governo de Roraima por proporcionar o nosso peixe”, disse.

A agricultora Maria do Livramento também falou da importância do alimento nesta época do ano.

“Vai ser muito bom comer um peixe na Semana Santa, porque durante a Quaresma a maioria não come carne, principalmente na Sexta-feira Santa”, comentou.

O investimento na ação é de R$ 2,4 milhões provenientes do Tesouro Estadual e inseridos no orçamento da Setrabes. O foco é atender famílias com renda per capita na linha da pobreza e de baixa renda, promovendo dignidade e apoio alimentar durante o feriado religioso.

