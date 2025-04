Representantes do Ministério do Turismo realizam visita técnica à Comunidade Indígena Kauwê, em Roraima

As representantes do Ministério do Turismo, Ana Carla Moura e Luciana Oliveira, realizaram, nessa quarta-feira, 9, uma visita técnica à Comunidade Indígena Kauwê, localizada no Alto Miang, município de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. A atividade integrou a programação do terceiro dia do Seminário Estadual de Turismo Regional, promovido pelo Detur (Departamento de Turismo de Roraima), da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo).

A visita teve como objetivo principal identificar pontos de melhoria na gestão turística da região e propor soluções estratégicas. A Comunidade Kauwê é considerada uma das principais referências no etnoturismo no Estado, oferecendo aos visitantes experiências autênticas e contato direto com o cotidiano da população local.

Durante a visita, foi entregue ao Ministério do Turismo um documento solicitando apoio às atividades desenvolvidas na comunidade, com foco no fortalecimento das potencialidades turísticas e no enfrentamento dos desafios do desenvolvimento local.

A coordenadora-geral de Definição de Áreas Estratégicas do Ministério do Turismo, Ana Carla Moura, destacou o impacto positivo da iniciativa. “A finalidade da vinda é conhecer e identificar as coisas boas, os gargalos, para ouvir e entender as necessidades da comunidade Kauwê, que foi escolhida para ser a última etapa do projeto — a visita in loco para o desenvolvimento de um diagnóstico estratégico, buscando caminhos que possam aprimorar a prática turística e beneficiar todos os envolvidos.”

Ela também ressaltou o nível de organização da comunidade e os avanços promovidos pelo DETUR. “Ficamos surpresos com o desenvolvimento do setor e com as entregas já realizadas em termos de políticas públicas para o turismo.”

O diretor do Detur, Bruno Muniz de Brito, reforçou o apoio do governo estadual ao projeto de etnoturismo. Segundo ele, desde 2019, a gestão tem investido na capacitação das comunidades, fortalecimento da comercialização e integração com a agricultura familiar — pilares que a comunidade Kauwê adotou com sucesso.

“Essas oportunidades nos levam para muito longe, elas conseguem projetar a Kauwê e outras comunidades na perspectiva do desenvolvimento sustentável”, afirmou Bruno.

A visita reafirma o compromisso do Ministério do Turismo com iniciativas que promovam o turismo responsável e sustentável, gerando crescimento econômico e inclusão social nas comunidades indígenas.

