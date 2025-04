Semifinal da Taça Manchester 2025 é realizada neste domingo (13) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba promove, neste domingo (6), os jogos da Semifinal da Taça Manchester Paulista 2025, no campo do Jair, localizado na Rodovia Emerenciano Prestes de Barros, Km 04, no Caguaçu. Às 8h30, Amigos do Guaxi FC enfrentará o Arieta Clube. Em seguida, às 10h30, a partida será entre Manchester Paulista EC e CA Barcelona.

Realizado pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), o campeonato municipal da Quarta Divisão do futebol varzeano é o mais democrático de todos, pois é aberto a clubes com estatuto social, devidamente registrados em Cartório e de acordo com a Lei Municipal nº 8.474/2008.

De acordo com o regulamento, a Semifinal da Taça Manchester Paulista tem jogo único. As quatro equipes já têm acesso garantido para a Taça Baltazar Fernandes 2026 (Terceira Divisão) e os dois vencedores estarão classificados para a Final do torneio.

Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta, das 9h às 16h, pelos telefones: (15) 3212-7289, pelo site da Sequav: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/campeonatos/taca-manchester-paulista/ ou pelo e-mail: sgce@sorocaba.sp.gov.br.