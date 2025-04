Posted on

Com dez dias de antecedência, o Governo do Estado declarou a quinta-feira santa como ponto facultativo. Com a decisão, não haverá expediente nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual no dia 17 de abril. No Decreto “E” N. 14, o Governador, Eduardo Riedel, considera o feriado nacional de 18 de abril, sexta-feira santa, dedicado […]