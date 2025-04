Atlas x Toluca ASSISTIR AO VIVO HOJE (12/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A PARTIDA entre Atlas x Toluca é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (12) às 22 hs (horário de Brasília). A partida tem Atlas como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Noticias do Campeonato Mexicano

Liga MX Clausura 2025 – Rodada 15: Atlas x Toluca

Na noite deste sábado (12/04), às 22h (horário de Brasília), o Estadio Jalisco, em Guadalajara, será palco de um confronto decisivo pela Rodada 15 do Clausura da Liga MX: o Atlas FC encara o embalado CD Toluca em busca de pontos preciosos na luta por uma vaga na repescagem.

Situação das equipes

O Atlas FC ocupa atualmente a 14ª colocação da tabela com 14 pontos, vindo de uma sequência irregular nas últimas rodadas, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. A equipe precisa reagir rapidamente para manter as esperanças de classificação.

Já o Toluca, por outro lado, vive excelente fase: é o vice-líder do torneio com 30 pontos, somando quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas. Os Diablos Rojos vêm se consolidando como um dos principais favoritos ao título desta edição do Clausura.

Confronto direto

Nos últimos 10 confrontos entre as equipes:

Vitórias do Atlas : 2

: 2 Empates : 4

: 4 Vitórias do Toluca: 4

O equilíbrio histórico dá um tempero especial ao jogo, embora o momento atual favoreça o Toluca.

Jogadores em destaque

Matías Cóccaro (Atlas) – Atacante de referência, é peça-chave na construção ofensiva do Atlas. Seu desempenho ofensivo será fundamental para superar a sólida defesa adversária.

Jesús Gallardo (Toluca) – Lateral de grande versatilidade, tem se destacado tanto na defesa quanto nas subidas ao ataque. Sua experiência pode fazer a diferença no duelo.

Estatísticas e probabilidades

Segundo a bet365, as odds refletem o favoritismo do Toluca:

Vitória do Atlas FC: 4.20 (24%)

Empate: 3.90

Vitória do CD Toluca: 1.80 (56%)

As probabilidades reforçam a superioridade técnica e o bom momento do Toluca, que tem 70% de chance de vencer segundo as estimativas estatísticas.

Arbitragem

O árbitro da partida será Daniel Quintero Huitrón (MX), conhecido por uma média elevada de cartões (5.24 por jogo), o que pode tornar a partida mais truncada e com lances parados.

Ficha Técnica

Jogo : Atlas FC x CD Toluca

: Atlas FC x CD Toluca Data : 12 de abril de 2025

: 12 de abril de 2025 Horário : 22h (de Brasília)

: 22h (de Brasília) Local : Estadio Jalisco – Guadalajara, México

: Estadio Jalisco – Guadalajara, México Árbitro : Daniel Quintero Huitrón

: Daniel Quintero Huitrón Rodada: 15 do Clausura Liga MX





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.