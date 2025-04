Barbosa inaugura unidade com 230 empregos na região norte

José Roberto Amaral





Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

A rede Barbosa de supermercados inaugurou nesta sexta-feira (11) a sua segunda unidade em São José dos Campos com a geração de 230 empregos diretos. A loja está localizada na Avenida Rui Barbosa, no Alto da Ponte, região norte da cidade.

A maioria dos empregos foi viabilizada através do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

A nova loja possui uma área construída de 4.200 metros quadrados, com 230 vagas de estacionamento. O supermercado vai funcionar 24h por dia e conta com açougue, peixaria, temakeria, padaria, confeitaria, entre outros serviços. De acordo com a rede, foram investidos R$ 60 milhões na unidade.

A loja abriu suas portas às 8h50 e atraiu um grande número de clientes no primeiro dia de funcionamento. Também será oferecido serviço de e-commerce para os clientes que preferem que as compras sejam entregues em casa.

Inauguração do novo supermercado em clima de festa movimentou a região norte | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

O proprietário da rede, Nelson Barbosa, agradeceu o apoio da Prefeitura de São José dos Campos e não descartou a abertura de novas unidades na cidade.

“A Prefeitura de São José foi muito ágil durante todo o processo de instalação e ficamos muito felizes com a recepção e o carinho da população desde que viemos para cá. Eu não conhecia a cidade e fiquei muito bem impressionado a cidade, que é encantadora”, afirmou.

A primeira unidade da rede Barbosa, localizada no Jardim Morumbi, região sul, foi inaugurada em maio de 2023. A rede de supermercados teve origem em 1976, em Guarulhos, a partir de um pequeno negócio familiar.

Essa é a 45ª loja do grupo, presente em várias cidades do Estado de São Paulo. A rede possui cerca de 4.000 funcionários.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico