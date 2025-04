Hemoraima promove semana de prevenção com foco na saúde, segurança e bem-estar dos servidores

Com o tema “Juntos pela prevenção dos acidentes”, o Hemoraima (Centro de Hemoterapia e Hematologia de Roraima) encerrou nesta sexta-feira, 11, a SIPAT 2025 (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho). A ação, promovida pela Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), contou com palestras, atendimentos e atividades voltadas à segurança no trabalho, à saúde mental e física dos servidores e à valorização do cuidado no ambiente profissional.

O encerramento da SIPAT foi marcado por uma manhã dedicada ao bem-estar dos servidores, com atividades práticas de massoterapia, ventosaterapia e orientações personalizadas. As ações foram realizadas em parceria com a Atlética Poseidon, formada por acadêmicos do curso de Fisioterapia da Unip (Universidade Paulista).

“Hoje nós estamos fazendo atividades de fisioterapia, onde o grupo Atlética Poseidon está realizando os procedimentos de massagem e ventosa. O objetivo é trazer um pouco de conforto para os servidores — uma forma de desestressar, de proporcionar alívio à demanda do dia a dia do trabalho”, destacou Cristiana Barral, enfermeira e integrante da CIPA.

A programação abordou temas como autoconhecimento, condutas em situações de emergência, prevenção de acidentes com materiais biológicos e assédio no ambiente de trabalho — este último, obrigatório nas SIPATs desde 2023.

“Na quinta-feira, tivemos a presença de uma psicóloga do Cerest [Centro de Referência em Saúde do Trabalhador], para falar de um tema que se tornou obrigatório a ser discutido, a partir de 2023, que é a questão do assédio”, explicou Edson Polazzo, vice-presidente da CIPA do Hemoraima.

A SIPAT também fez referência ao movimento Abril Verde, campanha nacional dedicada à conscientização sobre a segurança e saúde no ambiente de trabalho.

“Então, em alusão ao Abril Verde, onde são discutidas situações que envolvem acidentes com materiais biológicos e acidentes de trabalho de modo geral, a CIPA desenvolveu essa semana a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, com foco em várias situações que envolvem a saúde e segurança dos servidores e também ações que promovam a integração e o bem-estar de todos eles”, completou Polazzo.

Para os servidores, a SIPAT foi também uma oportunidade de aprendizado e reflexão sobre o dia a dia no ambiente profissional.

“Começamos a semana com as palestras, para entendermos melhor não só o ambiente de trabalho, mas também a convivência e a prática de boas ações que, como um conjunto, nos leva a trabalhar melhor e a exercer melhor a nossa função”, afirmou Max Miller, auxiliar de enfermagem.