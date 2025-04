Jorginho Mello participa da posse da nova procuradora-geral de Justiça de Santa Catarina

Foto: Jonatã Rocha / SECOM

O governador Jorginho Mello e a vice-governadora Marilisa Boehm participaram nesta sexta-feira, 11, da solenidade de posse da procuradora-geral de Justiça de Santa Catarina, Vanessa Wendhausen Cavallazzi. Ela é a primeira mulher a comandar o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e vai ficar no cargo no biênio 2025/2027. Após assumir a função, ela deu posse a três novos subprocuradores-gerais e à secretária-geral do órgão, Caroline Sartori Velloso Martinelli. O ato foi realizado no auditório Antonieta de Barros, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

“A doutora Vanessa Cavallazzi é uma mulher qualificadíssima. Eu não tenho dúvida que ela vai imprimir a forma de trabalho dela com competência, com qualificação, se cercando das melhores pessoas do Ministério Público. Eu já agradeci ao doutor Fábio Trajano (que deixa o cargo) e reafirmo aqui o meu agradecimento a ele e o meu desejo de sucesso à doutora Vanessa. Ela e toda a sua equipe vão fazer com que o Ministério Público seja cada vez mais parceiro da sociedade, nos ajudando. A gente precisa muito do apoio institucional do Ministério Público”, afirmou o governador Jorginho Mello.

Foto: Jonatã Rocha/SECOM

“A escolha de uma mulher para ocupar o mais alto cargo do MPSC é, também, um símbolo de avanço. Como mulher e como gestora pública, tenho um orgulho especial em testemunhar este momento histórico. A ascensão de uma mulher à chefia do MPSC não é apenas representatividade. É competência reconhecida, é trajetória construída com mérito e dedicação, é inspiração para tantas outras mulheres que desejam ocupar espaços de liderança no serviço público”, disse a vice-governadora, Marilisa Boehm.

Vanessa Wendhausen Cavallazzi ingressou no Ministério Público de Santa Catarina em 28 de outubro de 1996, sendo lotada na Comarca de Itajaí como promotora de Justiça substituta. No ano seguinte, ainda como promotora de Justiça substituta, seguiu para a Comarca da Capital, onde permaneceu por 19 anos e atuou à frente de diversas Promotorias de Justiça. Atualmente, é titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de São Joaquim. Foi também diretora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF/MPSC) e diretora da Escola Superior do Ministério Público de Santa Catarina (EMPSC). Ela substitui o procurador de justiça Fábio de Souza Trajano, que esteve à frente do MPSC nos últimos dois anos.

Foto: Jonatã Rocha / SECOM

“Chego com todas as promotoras e procuradoras de Justiça que abriram o caminho e aquelas que estão chegando agora. Nós somos muitas sonhando os mesmos sonhos. Queremos tornar o Ministério Público de Santa Catarina mais eficiente, ágil e conectado com as demandas da sociedade, conferindo expressão à atuação dos seus membros na tutela dos direitos dos quais é guardião. Vamos atuar para assegurar que a Instituição não apenas reaja aos seus desafios, mas atue antecipadamente como uma força motriz na defesa de direitos e na promoção da Justiça”, disse a nova procuradora-geral.

Vanessa Cavallazzi recebeu 261 votos após processo de votação pela classe, homologação pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do MPSC e envio dos nomes para a escolha pelo governador Jorginho Mello.

Foto: Jonatã Rocha/SECOM

*Com informações do MPSC