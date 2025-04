AO VIVO Benfica x Arouca assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (13/04), escalações, palpites Primeira Liga

Primeira Liga de Portugal.

Benfica x Arouca: Prévia, escalações e notícias para a 29ª rodada da Primeira Liga

Neste domingo, 13 de abril de 2025, às 14h (horário de Brasília), o Estádio da Luz será palco de um confronto importante pela 29ª rodada da Primeira Liga portuguesa: o líder Benfica recebe o Arouca em um duelo que pode consolidar ainda mais a liderança dos Encarnados no campeonato.

Momento das equipes

O Benfica chega embalado por uma sequência impressionante de nove vitórias consecutivas no Campeonato Português. A última delas foi um verdadeiro show no clássico contra o Porto, vencido por 4 a 1 fora de casa. O destaque absoluto foi o grego Vangelis Pavlidis, que marcou três vezes e entrou para a história como o primeiro jogador do clube a anotar um hat-trick no Estádio do Dragão.

Com essa vitória e o tropeço do Sporting diante do Braga, os comandados de Bruno Lage assumiram a liderança da liga com dois pontos de vantagem. Além da ótima fase na liga, o Benfica já conquistou a Taça da Liga e está muito próximo de garantir vaga na final da Taça de Portugal, após golear o Tirsense por 5 a 0 no jogo de ida da semifinal.

Já o Arouca vive um momento oposto. A equipe venceu apenas um dos últimos oito jogos e vem de duas derrotas consecutivas, sendo a mais recente por 2 a 1 diante do Famalicão. Com 29 pontos, o time ocupa a 12ª colocação, apenas seis pontos acima da zona de playoffs do rebaixamento.

Retrospecto

O histórico do confronto favorece amplamente o Benfica, que venceu os últimos 12 encontros contra o Arouca. Em quatro dos seis jogos mais recentes, os lisboetas marcaram três ou mais gols, mostrando ampla superioridade técnica.

No Estádio da Luz, os Encarnados acumulam 13 vitórias em 14 partidas nesta edição da Primeira Liga, com 42 gols marcados e apenas nove sofridos. O Arouca, por outro lado, não balança as redes fora de casa há oito partidas.

Prováveis escalações

Benfica:

Trubin; Carreras, Antonio Silva, Otamendi, Araujo; Kocku, Florentino; Akturkoglu, Aursnes, Di Maria; Pavlidis.

Arouca:

Mantl; Alex Pinto, Popovic, Fontan, Weverson; Loum, Fukui; Trezza, Jason, Sylla; Guven Yalcin.

Bruno Lage deve repetir a base que venceu o clássico contra o Porto. Já o técnico Vasco Seabra tem vários desfalques, incluindo Nino Galovic, David Simão, Pablo Gozalbez, Dylan Nandin e Tiago Esgaio, que não jogará mais nesta temporada. Chico Lamba está suspenso, e Tiago Araujo não pode atuar contra o clube que o emprestou.

O que esperar da partida

O favoritismo é todo do Benfica, que vive seu melhor momento na temporada. Além do ótimo retrospecto diante do Arouca, os Encarnados mostram consistência ofensiva e solidez defensiva, especialmente em casa. A tendência é de mais uma vitória tranquila para os líderes da Primeira Liga, que querem se distanciar ainda mais do rival Sporting na tabela.

Data e horário: Domingo, 13 de abril de 2025, às 14h (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, Lisboa

Transmissão no Brasil: ESPN 4 e Star+

Tags: benfica x arouca, primeira liga 2025, onde assistir benfica, escalações benfica hoje, jogo do benfica ao vivo, campeonato português, rodada 29, pavlidis hat-trick, arouca desfalques, prévia benfica

Onde Assistir?

O jogo será transmitido ao vivo em Portugal pelo Sport TV. No Brasil, a transmissão pode acontecer pelo canal ESPN ou pelo serviço de streaming Star+.