Agência Minas Gerais | Governo de Minas envia 3 mil doses da vacina contra hepatite A para Belo Horizonte

Posted on

Foto: Jonatã Rocha / SECOM No Dia Mundial da Água, o governo de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae) destaca os avanços na gestão dos recursos hídricos catarinenses. Com estratégias de investimentos, o Estado já investiu mais de R$ 17 milhões nos últimos dois anos, em […]