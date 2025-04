Informativo – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Reconheço a inexigibilidade de licitação, fundamentada no inciso I, do artigo 74 da Lei n.º 14.133/21, conforme solicitação, documento de formalização da demanda, justificativa e parecer jurídico, constantes no processo abaixo, tendo como objeto a locação do Auditório Guaicurus e Espaço Guató no Centro de Convenções de Bonito para atender o 2º Congresso de Pastores […]