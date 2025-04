Na WTM Latin America, Mato Grosso do Sul lança os festivais América do Sul e de Inverno de Bonito

Na tarde desta segunda-feira (14), durante a WTM (World Travel Market) Latin America — uma das maiores vitrines do turismo mundial — o Governo de Mato Grosso do Sul apresentou oficialmente ao trade nacional e internacional dois de seus maiores eventos culturais: o FAS (Festival América do Sul), que será realizado de 15 a 18 de maio em Corumbá, e o FIB (Festival de Inverno de Bonito), previsto para ocorrer de 20 a 24 de agosto, em Bonito.

A ação de lançamento aconteceu no estande do estado na feira, em São Paulo (SP), com a presença do secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, do diretor-presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Eduardo Mendes e do diretor-presidente da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling. Também participaram representantes das prefeituras de Corumbá e Bonito, cidades anfitriãs dos festivais.

Durante o lançamento, Bruno Wendling destacou a proposta de integrar os eventos culturais do estado como uma forma de impulsionar o turismo e promover a diversidade cultural sul-mato-grossense. “Esse ano vamos além: não estamos falando de um único evento, mas de um conjunto de festivais que valorizam a nossa cultura, a arte, a música e a gastronomia. Estamos lançando a nova identidade dos festivais do Mato Grosso do Sul, para apresentar tudo isso também ao mercado nacional e motivar turistas de fora a conhecerem o estado”.

“Do coração do Pantanal às águas cristalinas da Serra da Bodoquena, Mato Grosso do Sul é um convite à experiência sensorial. Nossos festivais não são apenas espetáculos de arte — são vivências que unem cultura, natureza e hospitalidade”, afirmou Eduardo Mendes ao apresentar a programação dos eventos. Ele também destacou que os dois festivais estão entre os maiores investimentos culturais do estado fora da capital.

Festival América do Sul: cultura com sotaque continental

Realizado às margens do Rio Paraguai, em meio ao casario histórico de Corumbá, o Festival América do Sul chega à edição de 2025 com uma programação multicultural e nomes de peso da música latino-americana. A proposta do evento é promover a integração dos países da América do Sul por meio da arte, do diálogo e da celebração da diversidade.

A grade musical contempla artistas consagrados, como a dupla Duduca & Dalvan na abertura (15 de maio), o rapper Xamã (16), a diva Alcione e o espetáculo internacional Buena Vista Social Club Tribute (17), além do grupo Pixote, que encerra a festa com muito romantismo (18).

Além dos shows, o festival promove teatro, dança, cinema, circo e literatura, reunindo atrações de todas as idades e estilos. Um dos destaques deste ano será a Orquestra América do Sul, composta por músicos de todos os países sul-americanos. “Será uma apresentação histórica: uma orquestra formada por representantes de cada país da América do Sul, tocando juntos todos os dias do festival”, revelou Eduardo Mendes.

Festival de Inverno de Bonito: arte em meio à natureza

A cidade de Bonito, referência internacional em ecoturismo, será palco do Festival de Inverno em agosto. Shows gratuitos em praças ao ar livre, oficinas culturais, exposições e apresentações de teatro e dança farão parte da programação. “O Festival de Inverno é multicultural, abarca 17 áreas da cultura e ainda traz uma imersão única na natureza. É arte, gastronomia, formação, sustentabilidade e economia criativa”, pontuou o diretor-presidente da FCMS.

Entre os principais nomes da música que sobem ao palco do festival estão Elba Ramalho e Maestro Spok (20 de agosto), Titãs (21), Samuel Rosa (22), Jorge Aragão (23) e a dupla Guilherme & Santiago (24), que encerra o evento com muita animação.

Cultura e turismo de mãos dadas

Para o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, ao lançar os dois festivais durante a WTM, o Governo do Estado reforça seu compromisso com a valorização da cultura como vetor de desenvolvimento econômico e social. “O nosso governador Eduardo Riedel é sensível à cultura e sabe o retorno que ela traz, não só em termos de identidade, mas também como motor do turismo e da economia para a nossa população”.

A presença na WTM também foi estratégica para convidar operadores e agentes de turismo a criarem pacotes e divulgarem os festivais em seus mercados. “Temos estrutura, segurança, beleza natural e uma programação de altíssimo nível. Mato Grosso do Sul está pronto para receber o Brasil e o mundo. Corumbá e Bonito estão de portas abertas”, concluiu o secretário.

Todos os eventos são inteiramente gratuitos e vão fortalecer o turismo cultural, gerando oportunidades para artistas locais e regionais e posicionando Mato Grosso do Sul como um dos destinos mais criativos e sustentáveis do Brasil.

Ana Ostapenko, Comunicação Setesc

Fotos: Ana Ostapenko