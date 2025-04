Sessão da Tarde exibe Hoje, Segunda (14/04) na Globo, McFarland Dos Eua; QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 14/04/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Segunda-feira, 14/04/2025

Filmes da Globo – Segunda-feira, 14/04/2025: Sessão da Tarde e Tela Quente com drama esportivo e homenagem a um ícone do humor brasileiro

A Globo preparou uma programação especial para esta segunda-feira, 14 de abril de 2025, com dois filmes que prometem emocionar e inspirar o público. A Sessão da Tarde traz uma história de superação com Kevin Costner, enquanto a Tela Quente exibe a emocionante cinebiografia de um dos maiores humoristas do Brasil: Mussum.

Sessão da Tarde – 15h25 (horário de Brasília)

McFarland dos EUA

Título original: McFarland, USA

Ano: 2015

País de origem: Estados Unidos

Direção: Niki Caro

Elenco: Kevin Costner, Morgan Saylor, Maria Bello, Carlos Pratts, Ramiro Rodriguez

Gênero: Drama

Baseado em uma história real, o longa acompanha Jim White (Kevin Costner), um treinador que, após ser demitido, aceita um emprego em uma escola de uma comunidade carente em McFarland, na Califórnia. Lá, ele descobre o talento natural de alguns jovens para o atletismo e monta uma equipe de corrida. Mais do que formar atletas, Jim muda o destino de vidas e fortalece a autoestima dos estudantes, enfrentando os desafios sociais e econômicos da região.

Uma história comovente e inspiradora que mostra como o esporte pode transformar realidades.

Tela Quente – 22h25 (horário de Brasília)

Mussum, O Filmis

Ano: 2022

País de origem: Brasil

Direção: Silvio Guindane

Elenco: Ailton Graça, Cacau Protásio, Yuri Marçal, Neusa Borges

Gênero: Biografia

A Tela Quente apresenta o elogiado filme nacional que conta a história de Antônio Carlos Bernardes Gomes, o eterno Mussum, muito além do personagem cômico que marcou gerações nos Trapalhões. O filme revela sua origem humilde, sua carreira como músico no grupo Os Originais do Samba, e seu impacto na cultura popular brasileira.

Com uma atuação marcante de Ailton Graça, o longa emociona ao mostrar os bastidores de uma vida cheia de luta, talento e carisma. Uma verdadeira homenagem a um ícone do Brasil, que conquistou o país com seu jeito único e irreverente.

Prepare-se para uma noite de boas histórias e muitas emoções na tela da Globo!

