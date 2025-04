Agência Minas Gerais | Minas celebra lançamentos estratégicos e vivências culturais no primeiro dia da WTM Latin America 2025

Minas Gerais iniciou com força total sua participação na WTM Latin America 2025, um dos principais eventos de turismo do continente, que acontece até 16/4, no Expo Center Norte, em São Paulo. Logo no primeiro dia (14/4), o estande do Estado apresentou lançamentos estratégicos, manifestações culturais e novos produtos turísticos, reafirmando Minas como um destino inovador, afetivo e sustentável.

O dia começou com o reposicionamento oficial de São Thomé das Letras, destino místico da Mantiqueira de Minas, que agora adota a nova marca “São Thomé das Letras – Onde você é o mistério”. A ação inclui identidade visual inédita, vídeo institucional e a campanha digital #SouSãoTomé. O objetivo é valorizar a vocação espiritual e sensorial da cidade, com forte apelo para o turismo de introspecção, natureza e ancestralidade.

Logo depois, o Governo de Minas, em parceria com o Sebrae-MG, lançou a Rota Vulcânica – Águas, Vinhos e Termas na Mantiqueira, um produto que une bem-estar, enoturismo e saúde em municípios como Poços de Caldas, Caldas e Andradas. Com águas sulfurosas, vinhos premiados e balneários históricos, a rota se posiciona como um dos mais completos roteiros de relaxamento e experiência sensorial no Brasil.

Outro destaque foi o lançamento de três novos produtos turísticos em Grão Mogol, no norte da Cordilheira do Espinhaço. A cidade passa a integrar o cenário nacional do ecoturismo com expedições de E-bike promovidas pelo Sertões, roteiros guiados de cicloturismo com a Pisa Trekking e percursos de trekking que valorizam o patrimônio natural e histórico da região.

As ações reforçam Grão Mogol como novo polo de turismo de aventura no Brasil, com atrativos como trilhas, cachoeiras, vinícolas e o centro histórico tombado. Encerrando o dia, o público foi presenteado com a apresentação musical do grupo Os Ingênuos, que trouxe ao palco o charme do chorinho mineiro, promovendo uma verdadeira viagem sonora pelas montanhas do Sul de Minas. A experiência reafirma o compromisso da Secult-MG em promover a cultura como parte essencial da oferta turística do estado.

“Em Minas, cultura e turismo são indissociáveis. A tradição cultural, a força das manifestações populares, o patrimônio histórico e a cozinha mineira são também experiências turísticas potentes. Essa transversalidade tem impulsionado o crescimento do setor, promovendo o desenvolvimento das cidades, a geração de renda e a valorização do que somos. Na WTM, mostramos ao mundo que Minas é um lugar de encontros entre passado e futuro, entre afeto e inovação”, afirma o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas de Oliveira.

A participação do Estado na WTM Latin America 2025 é uma realização do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG) e da Codemge, com apoio do Sebrae-MG, prefeituras, Instâncias de Governança e entidades locais.