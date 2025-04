Quarta Rodada da Kings League Brazil, G3X e Fúria jogam para manter Invencibilidade, veja horários e jogos

Kings League Brasil: Horários e Onde Assistir aos Jogos de Hoje (14/4)

A Kings League Brasil segue com sua quarta rodada nesta segunda-feira (14/4), trazendo jogos emocionantes direto da Oreo Arena, em São Paulo. Considerada uma das ligas de fut7 mais empolgantes do Brasil, a competição organizada por Piqué continua a cativar os fãs, com equipes como Furia FC e G3X dominando a classificação até o momento. Neste artigo, trazemos os detalhes sobre os jogos de hoje, horários e onde você pode assistir a cada partida.

Jogos da Quarta Rodada – 14 de Abril

Capim x Fluxo – 17h Real Elite x Funkbol – 18h Dendele x Nyvelados – 19h Desimpedidos Goti x G3X – 20h Furia x Loud – 21h

Onde Assistir aos Jogos

Todos os jogos da Kings League Brasil são transmitidos nos canais oficiais da liga, com diversas opções para os fãs acompanharem a ação:

YouTube : CazéTV, Podpah e Madhouse TV são as opções para você assistir aos confrontos ao vivo.

: CazéTV, Podpah e Madhouse TV são as opções para você assistir aos confrontos ao vivo. Twitch: Os presidentes dos clubes também fazem transmissões ao vivo diretamente da Oreo Arena, com figuras como Allan Rodrigues (Real Elite) e Gaules (G3X) comandando as lives.

Além das transmissões online, é possível acompanhar o desempenho das equipes através das redes sociais e canais específicos de streaming.

Classificação Atual

Furia FC – 9 pontos (11 gols de saldo) G3X – 9 pontos (6 gols de saldo) Nyvelados – 6 pontos Desimpedidos Goti – 5 pontos Dendele – 4 pontos Real Elite – 3 pontos (0 gol de saldo) Loud – 3 pontos (-1 gol de saldo) Capim – 3 pontos (-2 gols de saldo) Fluxo – 3 pontos (-4 gols de saldo) Funkbol – 0 ponto

Regulamento da Competição

Ao final das nove rodadas da fase de grupos, a equipe com mais pontos garantirá a classificação direta para as semifinais. Já os times que terminarem entre a segunda e a sétima posição irão disputar as quartas de final. Os quatro semifinalistas têm a chance de participar da Kings League World Cup Clubs, evento que acontecerá na França em junho deste ano.

Presidentes das Equipes da Kings League Brasil

A liga é única não apenas pela qualidade do fut7, mas também pelos presidentes das equipes, que são influenciadores digitais, cantores, ex-jogadores e streamers. Entre os nomes mais notáveis estão Neymar Jr., que comanda o Furia FC, e Gaules, que lidera o G3X. Confira alguns dos presidentes:

Capim FC – Jon Vlogs e Luva de Pedreiro (influenciadores digitais)

– Jon Vlogs e Luva de Pedreiro (influenciadores digitais) Funkbol – Kond, Michel Elias e MC Hariel (cantor)

– Kond, Michel Elias e MC Hariel (cantor) Furia FC – Neymar e Cris Guedes (empresário)

– Neymar e Cris Guedes (empresário) G3X – Gaules e Kelvin Oliveira (ex-jogador)

– Gaules e Kelvin Oliveira (ex-jogador) Loud SC – Coringa (streamer)

Importância da Kings League Brasil

Embora algumas das regras da Kings League possam parecer incomuns para os espectadores tradicionais, a competição tem atraído cada vez mais atenção. Jogadores como Zé Roberto, ex-meio-campista da Seleção Brasileira, e o atacante Emerson Carioca são algumas das grandes figuras que estão participando, misturando a carreira de futebol com o entretenimento.

Possibilidade de Gabigol na Kings League?

Na última transmissão, Gabigol, atacante do Cruzeiro, interagiu com Neymar e outros jogadores da competição. Embora a participação de Gabigol na Kings League tenha gerado bastante entusiasmo, as chances de vê-lo em campo são pequenas devido à sua agenda apertada com o Cruzeiro.

Conclusão

Se você é fã de fut7 e quer acompanhar toda a emoção da Kings League Brasil, hoje é o dia! Não perca os jogos desta rodada, com grandes equipes e influenciadores conhecidos no comando. Prepare-se para assistir aos confrontos e se divertir com as transmissões ao vivo.