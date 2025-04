ASSISTIR Santos x Fluminense AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (16/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Santos x Fluminense Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (16) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Peixe, que busca a vitória sob seus domínios.

Por notícias do Furacão

E Notícias do Flamengo

Nesta quarta-feira, dia 16 de abril de 2025, às 15h (horário de Brasília), Santos U20 e Fluminense U20 entram em campo pela rodada do Brasileirão Sub-20. O confronto será realizado com transmissão disponível via live stream em plataformas de apostas como Bet365, Betano.br, EstrelaBet e outras casas credenciadas. Para assistir, é necessário ter saldo em conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas.

Live Stream e Livescore

Você pode acompanhar Santos U20 x Fluminense U20 ao vivo por meio de:

Bet365

EstrelaBet

BetEsporte

Superbet.br

Aposta Ganha

Essas plataformas oferecem streaming ao vivo e atualização em tempo real (livescore), desde que os critérios de uso sejam atendidos. Além disso, sites como Flashscore.com.br fornecem cobertura estatística completa e placar minuto a minuto.

Momento das Equipes

Santos U20

O Peixe chega embalado por uma sequência sólida:

09/04 – Atlético-GO U20 1×1 Santos U20 (Empate)

– Atlético-GO U20 1×1 Santos U20 (Empate) 03/04 – Santos U20 2×2 Palmeiras U20 (Empate)

– Santos U20 2×2 Palmeiras U20 (Empate) 27/03 – São Paulo U20 2×4 Santos U20 (Vitória)

– São Paulo U20 2×4 Santos U20 (Vitória) 17/03 – Atlético-MG U20 1×1 Santos U20 (Empate)

– Atlético-MG U20 1×1 Santos U20 (Empate) 12/03 – Santos U20 4×1 Botafogo U20 (Vitória)

Fluminense U20

Já o Tricolor Carioca vem de resultados oscilantes:

12/04 – Fluminense U20 3×0 Volta Redonda U20 (Vitória)

– Fluminense U20 3×0 Volta Redonda U20 (Vitória) 09/04 – RB Bragantino U20 1×1 Fluminense U20 (Empate)

– RB Bragantino U20 1×1 Fluminense U20 (Empate) 03/04 – Fluminense U20 1×2 Flamengo U20 (Derrota)

– Fluminense U20 1×2 Flamengo U20 (Derrota) 29/03 – Fluminense U20 2×0 Portuguesa-RJ U20 (Vitória)

– Fluminense U20 2×0 Portuguesa-RJ U20 (Vitória) 26/03 – Fluminense U20 0x1 Fortaleza U20 (Derrota)

Confrontos Diretos Recentes

30/04/2024 – Santos U20 3×1 Fluminense U20

– Santos U20 3×1 Fluminense U20 16/07/2022 – Santos U20 3×0 Fluminense U20

– Santos U20 3×0 Fluminense U20 16/01/2022 – Fluminense U20 1×2 Santos U20

– Fluminense U20 1×2 Santos U20 08/08/2021 – Fluminense U20 4×3 Santos U20

O retrospecto recente é favorável ao Santos U20, que venceu três dos últimos quatro duelos contra o time carioca.

Onde Acompanhar

Live stream : Disponível nas principais casas de apostas com cobertura de eventos ao vivo.

: Disponível nas principais casas de apostas com cobertura de eventos ao vivo. Livescore : Acompanhe atualizações minuto a minuto em Flashscore.com.br.

: Acompanhe atualizações minuto a minuto em Flashscore.com.br. Notícias e estatísticas: Siga as atualizações dos portais especializados e redes sociais dos clubes.

Atenção: As odds ainda não foram publicadas nas casas de apostas. Fique atento para aproveitar as melhores cotações assim que forem liberadas.

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?