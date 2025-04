Bauru x Vasco da Gama ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (17/04)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Bauru x Vasco da Gama hoje, HOJE (17) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Nbb ao vivo com imagens aqui

Bauru x Vasco da Gama – NBB 2025: Análise e Prognóstico

Cruzeiro x Bahia ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (17/04)

Bruno Henrique é Indiciado por Suposta Manipulação de Cartão; Flamengo se Pronuncia

No dia 17 de abril de 2025, às 19h30 (horário de Brasília), a equipe de basquete do Bauru enfrentará o R10 Score Vasco da Gama em um jogo da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil). A partida acontecerá no ginásio do Bauru, que será palco de um duelo de alto nível entre duas equipes que estão buscando melhorar seu desempenho na competição.

Desempenho das Equipes

Bauru: A equipe do Bauru vem de uma derrota apertada para o Flamengo, por 88 a 84, no último jogo realizado em 13 de abril. Antes disso, teve uma vitória convincente sobre o União Corinthians, com um placar de 89 a 69. Com um desempenho misto, Bauru busca se reerguer na tabela e aproveitar o fator casa para tentar voltar a vencer.

R10 Score Vasco da Gama: O Vasco da Gama, por sua vez, está vindo de uma sequência de derrotas, incluindo um revés por 91 a 66 contra o Franca em 10 de abril. A equipe tenta encontrar o seu ritmo e buscar uma reação após essas quedas de rendimento, especialmente longe de casa.

Histórico de Confrontos Diretos

Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, o Bauru teve mais sucesso, com três vitórias, enquanto o Vasco conquistou duas vitórias. O último encontro entre elas ocorreu em 23 de dezembro de 2024, com o Vasco derrotando o Bauru por 81 a 63, em casa.

PALPITES E MELHORES ODDS Botafogo x São Paulo

Santos x Atlético-MG ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (16/04)

Jogadores em Destaque

Ambas as equipes possuem jogadores experientes que podem fazer a diferença. Pelo Bauru, jogadores como o ala/pivô podem ser fundamentais, enquanto no Vasco, o time conta com peças chave no ataque que precisam se destacar para dar um fôlego ao time carioca.

Prognóstico e Expectativa

Para este confronto, as odds indicam um leve favoritismo para o Bauru, com odds que giram em torno de 1.42 para a vitória da equipe da casa, enquanto o Vasco tem odds de 2.70 para vencer fora de casa. O Bauru tem um retrospecto mais favorável em confrontos diretos recentes, além de jogar em casa, o que aumenta suas chances de sucesso. O Vasco, por outro lado, terá que melhorar sua defesa e achar alternativas ofensivas para surpreender os anfitriões.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo por algumas plataformas de apostas, para aqueles que tiverem saldo em suas contas ou tiverem feito apostas nas últimas 24 horas, e será possível acompanhar os detalhes do jogo também no Flashscore, com cobertura ao vivo de estatísticas, resultados e eventos do jogo.

Conclusão

Bauru parte como favorito para esta partida, aproveitando o momento e o apoio da torcida. Porém, o Vasco tem qualidade suficiente para surpreender, e o jogo promete ser bastante competitivo. Quem se sairá melhor na noite de 17 de abril? Fique ligado para os detalhes do confronto!

Tags: NBB, Bauru, R10 Score Vasco da Gama, basquete, jogo ao vivo, prognóstico, odds, basquete Brasil

15 de Abril de 2025 (Terça-feira)

Minas vs. Flamengo

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para jogos do Flamengo, também pela Flamengo TV

• Horário: 19h00 • Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte • Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para jogos do Flamengo, também pela Flamengo TV Paulistano vs. Pato

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Paulistano, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

17 de Abril de 2025 (Quinta-feira)

Franca vs. São Paulo

• Horário: 18h00

• Local: Ginásio da Franca, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 18h00 • Local: Ginásio da Franca, Franca • Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube Botafogo vs. Minas

• Horário: 20h30

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

18 de Abril de 2025 (Sexta-feira)

Flamengo vs. Mogi

• Horário: 18h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 18h00 • Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro • Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube Pato vs. Franca

• Horário: 20h00

• Local: Ginásio do Pato, Curitiba

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

Conclusão

Independentemente da sua plataforma preferida, o período de 07 a 18 de abril de 2025 trará muitas emoções para os fãs do NBB. Certifique-se de verificar a programação oficial e as plataformas de transmissão antes dos jogos, para aproveitar cada lance sem interrupções. Para mais detalhes e possíveis atualizações, acesse a tabela oficial no site da LNB citehttps://lnb.com.br/nbb/tabela-de-jogos/.

Aposte com responsabilidade e desfrute de cada partida!