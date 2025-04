Chelsea x Legia Varsóvia ASSISTIR AO VIVO Liga CONFERENCIA UEFA 2024/25, CONFERENCE LEAGUE HOJE (17/03), PALPITES

O jogo entre Chelsea x Legia Varsóvia acontece HOJE (17) às 16 hs. O mandante da partida o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Conferência da UEFA, CONFERENCE LEAGUE 2024 – 2025.

Veja Também

Noticias da Conference League

Prévia: Chelsea x Legia Varsóvia – Palpite, escalações e onde assistir

Chelsea e Legia Varsóvia voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (17), às 16h (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da UEFA Conference League 2024/25. A partida acontece em Stamford Bridge, em Londres, e os ingleses entram em campo com larga vantagem após vitória por 3 a 0 na ida, na Polônia.

Bauru x Vasco da Gama ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (17/04) – PALPITES NOVO BASQUETE BRASIL

Atlético San Luis x Toluca ASSISTIR AO VIVO HOJE (16/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

Chelsea em posição confortável

Comandado por Enzo Maresca, o Chelsea praticamente selou sua vaga para as semifinais ao dominar o Legia no primeiro confronto. Tyrique George abriu o placar e Noni Madueke balançou as redes duas vezes, em uma atuação ofensiva poderosa que gerou mais de 4.0 em xG (gols esperados). O clube inglês está invicto na Conference League e caminha para disputar uma eventual final contra Fiorentina ou Real Betis.

Mesmo com o bom desempenho europeu, o clima entre torcida e treinador segue tenso. O empate recente com o Ipswich Town por 2 a 2, após sair perdendo por dois gols, acendeu alertas na Premier League. O Chelsea caiu para o sexto lugar e corre risco de não se classificar para a Champions League via campeonato nacional.

Legia tenta se despedir com dignidade

O time polonês, comandado por Gonçalo Feio, vive situação delicada. Após ser atropelado no primeiro jogo, também perdeu no fim de semana para o Jagiellonia Bialystok e praticamente deu adeus à briga por vaga europeia via liga nacional. A grande esperança agora é a final da Copa da Polônia contra o Pogon Szczecin, marcada para o início de maio.

Além do retrospecto ruim fora de casa — são sete derrotas consecutivas em jogos eliminatórios fora da Polônia —, o Legia nunca venceu em solo inglês e terá que lidar com desfalques importantes. Ilya Shkurin não está inscrito na competição, e Marc Gual e Bartosz Kapustka são dúvidas por lesão.

Pumas UNAM x Santos Laguna ASSISTIR AO VIVO HOJE (17/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

Mazatlán x Tijuana ASSISTIR AO VIVO HOJE (17/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

Prováveis escalações

Chelsea (provável):

Jorgensen; Acheampong, Tosin, Badiashile, Rak-Sakyi; Reece James, Dewsbury-Hall, Mathis Amougou; Tyrique George, Nkunku, Shumaira Mheuka

Legia Varsóvia (provável):

Tobiasz; Wszolek, Ziolkowski, Jedrzejczyk, Ruben Vinagre; Goncalves, Augustyniak, Bichakhchyan; Chodyna, Pekhart, Urbanski

Palpite final

Com a vantagem construída na ida e a possibilidade de poupar titulares, o Chelsea deve usar a partida para testar jovens talentos da base. Ainda assim, a diferença técnica deve se manter evidente, e os ingleses têm tudo para conquistar mais uma vitória confortável.

Palpite: Chelsea 3 x 0 Legia Varsóvia

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil via serviço de streaming da Star+, com início às 16h (horário de Brasília).

Tags: Chelsea vs Legia Varsóvia, UEFA Conference League, onde assistir Chelsea hoje, escalações Chelsea Legia, jogo de volta quartas de final Conference League, Chelsea Conference League 2025, Legia na Europa

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo no Brasil através dos canais ESPN e da plataforma de streaming Star+.