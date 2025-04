Cia de Dança de São José abre Festival de Barueri

Posted on

Foto: Arquivo Pessoal A jornalista Karla pinheiro, denunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (22), que o filho Vitto dos Santos de 20 anos, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi vitima de ameaça e preconceito. No relato, Karla explicou que ocorria uma festa com jovens no vizinho no último sábado (16) e que […]