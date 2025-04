Em clima de Páscoa, pacientes do Hospital Infantil Joana de Gusmão recebem visita dos (A)Gentes do Riso

Fotos: Camila Farinati Nadler

A Páscoa é tempo de renovação e alegria — e foi nesse clima que os (A)Gentes do Riso retomaram suas atividades no Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. Referência em atendimento pediátrico, a unidade própria do Governo do Estado recebe crianças e adolescentes de diversas regiões.

O primeiro plantão da trupe, formada por 13 palhaços, foi nesta quarta-feira, 16, e levou contação de histórias, gargalhadas e leveza aos pacientes, acompanhantes e funcionários.

A ação marca o início do 14° ano das palhaçarias dos (A)Gentes do Riso no HIJG. Todas as quartas-feiras, até 13 de agosto, seis duplas de voluntários realizarão visitas para levar arte e diversão pelos corredores do hospital.

“Estamos entrando no ano 14 com um grupo de artistas que integra há muitos anos o projeto, pesquisando em continuidade, aperfeiçoando este trabalho. Nesse tempo, abrimos a nossa escuta para o que é necessário ao momento, ao encontro, descobrindo a medida certa da bagunça, a temperatura do riso e os muitos modos de fazer graça num ambiente tão específico”, afirma Egon Seidler, o palhaço Jubi e um dos coordenadores do projeto.

Com a experiência acumulada com o tempo, a equipe reconhece que mesmo em meio à dor, a felicidade pode ser um gesto de cuidado e uma possibilidade de alívio e recuperação. “Sabemos que nem sempre é possível sorrir, mas aprendemos que, na maioria das vezes, a alegria melhora tudo, além de ser uma potente aliada nos processos de cura”, acrescenta.

Com coordenação da Traço Cia., a trupe (A)Gentes do Riso é formada por artistas de diferentes companhias, que também apresentam espetáculos em outros ambientes. No Hospital Infantil Joana de Gusmão, as intervenções mantêm o mesmo comprometimento, mas a experiência ganha um significado especial, com corações aquecidos e sorrisos largos.

Mais informações:

Victória Lopes

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: imprensa@saude.sc.gov.br

Nos siga no Instagram @saude.sc