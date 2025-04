Fiorentina x Celje ASSISTIR AO VIVO Liga CONFERENCIA UEFA 2024/25, CONFERENCE LEAGUE HOJE (17/03), PALPITES

O jogo entre Fiorentina x Celje acontece HOJE (17) às 13h45 hs. O mandante da partida o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Conferência da UEFA, CONFERENCE LEAGUE 2024 – 2025.

Fiorentina x Celje: Prévia do Jogo da Liga Conferência

Data e horário: 17 de abril de 2025, às 17h45 (horário do Reino Unido)

Estádio: Stadio Artemio Franchi, Florença

A Fiorentina receberá o Celje no jogo de volta das quartas de final da Liga Conferência Europa, na próxima quinta-feira, buscando garantir sua classificação para as semifinais. A equipe italiana, que foi vice-campeã da competição em duas edições anteriores, levou uma vitória apertada no primeiro jogo, vencendo o time esloveno por 2 a 1 na casa do Celje.

O técnico Raffaele Palladino, apesar da vantagem, sabe que a vitória foi difícil e que a equipe adversária soube aproveitar bem a linha defensiva alta da Fiorentina. O goleiro David de Gea foi fundamental, realizando defesas cruciais para manter a vantagem mínima. Agora, a equipe da casa espera confirmar sua superioridade em Florença e avançar para sua terceira semifinal consecutiva na Liga Conferência.

Desempenho das equipes:

A Fiorentina tem sido dominante em sua casa durante a competição, com uma sequência impecável desde a fase de grupos, incluindo vitórias sobre The New Saints (2-0), Pafos (3-2), LASK (7-0) e Panathinaikos (3-1). O time tem média de 3,8 gols por jogo, o que aumenta ainda mais sua confiança para o confronto decisivo contra o Celje.

Por outro lado, o Celje, atual campeão esloveno, terá que superar sua dificuldade em jogos fora de casa na Europa. Embora tenha vencido o PAOK na fase anterior, o time perdeu para adversários como Vitória de Guimarães, Real Betis e Pafos, mostrando que sua campanha fora de casa tem sido inconsistente.

Notícias das equipes:

Fiorentina terá alguns desfalques importantes para o jogo, com Nicolo Zaniolo, Dodo e Matias Moreno suspensos, além de Edoardo Bove, Andrea Colpani e Robin Gosens, que são dúvidas devido a lesões. A ausência de Zaniolo pode abrir espaço para Moise Kean ou Albert Gudmundsson no ataque, ao lado de Lucas Beltran.

Já o Celje não poderá contar com seu artilheiro Armandas Kucys, que está lesionado. Sem seu principal goleador, o time precisará contar com Tamar Svetlin (quatro gols) e Juanjo Nieto (três gols) para tentar surpreender a Fiorentina e avançar para a semifinal pela primeira vez em sua história.

Previsão para o jogo:

Apesar do primeiro jogo ter sido equilibrado, a Fiorentina é amplamente favorita para garantir a vaga na semifinal. O time italiano deve vencer novamente, desta vez por 2-0, consolidando a vantagem no agregado e mostrando sua força em casa.

Possível escalação da Fiorentina: De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Adli, Parisi; Beltran, Kean

Possível escalação do Celje: Silva; Nieto, Vuklisevic, Nemanic; Matko, Zabukovnik, Svetlin, Karnicnik; Delaurier-Chaubet, Kvesic; Seslar

Palpite: Fiorentina 2-0 Celje (Fiorentina avança com 4-1 no agregado)

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo no Brasil através dos canais ESPN e da plataforma de streaming Star+.