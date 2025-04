IFSP empossa novos diretores-gerais para gestão 2025-2029 – IFSP

Evento oficializou a nomeação de 37 dirigentes, entre reconduzidos e novos, após consulta eleitoral

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) realizou, nesta segunda-feira (14/4), a solenidade de posse dos diretores-gerais dos campi para a gestão 2025-2029. O evento deu posse aos diretores das 37 unidades que passaram pelo processo de consulta eleitoral no final de 2024.

O reitor do IFSP, Silmário Santos, que também foi reeleito pela comunidade do IFSP, conduziu a entrega e assinatura dos documentos. As nomeações, dele e dos diretores-gerais, foram publicadas em portaria do Ministério da Educação no Diário Oficial da União recentemente.

“Este momento é uma reafirmação da democracia, do exercício do respeito à decisão de cada comunidade que escolheu seu diretor, de forma madura”, afirmou o reitor. Ele destacou a condução dos procedimentos conforme o Decreto nº 6.986/2006 (sobre o processo de escolha de dirigentes no âmbito dos Institutos Federais) e a Lei nº 8.112/1990 (que dispõe sobre regime jurídico dos servidores públicos civis da União), enfatizando a defesa do direito da comunidade escolar eleger seus dirigentes.

Entre os dirigentes empossados, parte deles foi reconduzida por mais quatro anos na direção do campus, e outros estão pela primeira vez ocupando essa missão. É o caso de Carolina Mandarini Dias, à frente do Campus Itapetininga, que ressaltou o compromisso com as questões de diversidade e inclusão no cotidiano do campus, não apenas em momentos pontuais.

Durante o evento, ocorrido em Serra Negra (SP), foi realizada uma homenagem aos diretores que encerraram seus mandatos, com a leitura de uma moção de agradecimento que destacou os serviços prestados à instituição.

Um deles foi o ex-diretor-geral do Campus Bragança Paulista, João Roberto Moro, que também está se aposentando como docente. “Os oito anos à frente do campus, mais os anos todos até aposentadoria, considero como muito bons, me sinto em um sonho concretizado”, contou ele.

Também encerrando a gestão à frente do campus, a ex-diretora de Barretos, Juliana Pimenta, relatou a satisfação e honra em estar na direção do campus, e o alcance de objetivos com o apoio da equipe e da comunidade. Agora ela passa a atuar como pró-reitora de Ensino e Políticas Estudantis do Instituto, na reitoria.

Além do reitor, Silmário Santos, e da pró-reitora Juliana Pimenta, a mesa de honra foi composta pelos pró-reitores de Administração, Edmur Frigeri Tonon, de Pesquisa e Pós-graduação, Adalton Masalu Ozaki, e de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Bruno Nogueira Luz, além da diretora de Articulação Extensionista, Leylah Marques, representando a pró-reitoria de Extensão e Cultura.

Guilherme Pontieri de Lima – Campus Araraquara
Julio Cesar Pissuti Damalio – Campus Avaré
Tulio Gustavo do Prado Freitas – Campus Barretos
Adriano de Souza Marques – Campus Birigui
Felipe Augusto Ferreira de Almeida – Campus Boituva
Alessandra Casimiro de Souza Matricaldi – Campus Bragança Paulista
Marcelo Garcia Bonfim – Campus Campinas
Bruna de Castro Mendes – Campus Campos do Jordão
Carlos Roberto Paviotti – Campus Capivari
Artarxerxes Tiago Tacito Modesto – Campus Cubatão
Kalebe Monteiro Xavier – Campus Caraguatatuba
Murilo Secchieri de Carvalho – Campus Catanduva
Diego Azevedo Siviero – Campus Guarulhos
Caroline Felipe Jango da Silva – Campus Hortolândia
Paulo Anderson Martins – Campus Ilha Solteira
Carolina Mandarini Dias – Campus Itapetininga
Aumir Antunes Graciano – Campus Itaquaquecetuba
Giorgia Yoshiko R. Suzumura Becker – Campus Jacareí
Karina Maretti Strangueto – Campus Jundiaí
Claudemir Mariotti Junior – Campus Matão
Alexandre Silva – Campus Piracicaba
Patricia Horta – Campus Pirituba
Alexandre Ataide Carniato – Campus Presidente Epitácio
Rodrigo Andrade da Cruz – Campus Registro
Edilson Aparecido Bueno – Campus Salto
Rodrigo Cristian Lemes – Campus São Carlos
Diego Cesar Valente e Silva – Campus São João da Boa Vista
Marcos Amorielle Furini – Campus São José do Rio Preto
Fernando Henrique Gomes de Souza – Campus São José dos Campos
Wellington Pereira das Virgens – Campus São Paulo
Frank Viana Carvalho – Campus São Roque
Plinio Alexandre dos Santos Caetano – Campus Sertãozinho
Denilson de Camargo Mirim – Campus Sorocaba
Eugenio de Felice Zampini – Campus Suzano
Marcos Roberto Leite da Silva – Campus Tupã
Ricardo Teixeira Domingues – Campus Votuporanga

Diretores-gerais empossados