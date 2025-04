Ourinhos x Sodie Mesquita ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (16/04)

A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Ourinhos x Sodie Mesquita HOJE (16) as 19 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

A bola vai subir nesta quarta-feira, 16 de abril, às 19h (horário de Brasília), para mais um duelo eletrizante da LBF Feminina 2025. O confronto entre Ourinhos x Sodie Mesquita W promete muita emoção e será decisivo para a sequência das equipes na temporada.

Transmissão ao vivo (live stream):

A partida pode ser acompanhada em transmissão ao vivo nas plataformas de apostas que oferecem cobertura da LBF, como bet365, Betano, Superbet, EstrelaBet e outras. Para assistir, o usuário precisa estar cadastrado e ter saldo na conta ou ter realizado uma aposta nas últimas 24h. Regras de localização e restrições podem ser aplicadas.

Live Score em tempo real:

Acompanhe o placar ao vivo (livescore) em sites especializados como o Flashscore.com.br, que oferece estatísticas em tempo real, atualização ponto a ponto, desempenho por quarto e destaques individuais.

Retrospecto recente:

Ourinhos W (últimos 5 jogos):

11/04: Vitória sobre São José (74×70)

07/04: Derrota para Sampaio (66×78)

01/04: Vitória contra Maringá (78×67)

26/03: Vitória sobre Blumenau (82×57)

20/03: Vitória contra Cerrado (72×59)

Sodie Mesquita W (últimos 5 jogos):

14/04: Vitória sobre Maringá (80×48)

08/04: Vitória contra Blumenau (63×53)

03/04: Vitória sobre Corinthians (69×53)

29/03: Derrota para Campinas (67×68)

25/03: Vitória sobre Cerrado (66×62)

Odds das principais casas de apostas:

Casa Vitória Ourinhos Vitória Sodie Mesquita Betano 1.28 3.35 Estrelabet 1.35 3.00 Superbet 1.37 2.87 Esportivabet 1.35 3.00 Aposta Ganha 1.31 2.79

Ourinhos entra como favorita nas principais casas, mas Sodie Mesquita vem embalada por três vitórias seguidas e pode surpreender.

Informações adicionais:

Campeonato: LBF Feminina 2025

LBF Feminina 2025 Data: 17/04/2025 (quinta-feira)

17/04/2025 (quinta-feira) Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: A definir

A definir Confrontos diretos anteriores: Nenhum registro recente disponível

Fique ligado no desempenho das estrelas das duas equipes e aproveite as oportunidades de apostas ao vivo nas plataformas parceiras.

A LBF 2025 promete grandes jogos e muita emoção, com equipes de todo o país buscando a glória no principal torneio de basquete feminino do Brasil.