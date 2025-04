Agência Minas Gerais | Empresa de cosméticos anuncia investimento de R$ 150 milhões para construção de nova planta em Uberaba

Uberaba, no Triângulo Mineiro, continuará sendo uma cidade-polo no que diz respeito à produção de cosméticos. Isto porque o município venceu a concorrência com outras cidades, até de outros estados, e vai receber um investimento inicial de R$ 150 milhões para a construção da nova planta da Skala Cosméticos.

Fundada no município há quase 40 anos, a companhia optou por continuar a parceria e será responsável por todo o investimento. A inauguração está prevista para 2027, com a expectativa de criação de 600 empregos, entre diretos e indiretos.

O anúncio, feito em evento no Distrito Industrial I, contou com a presença de representantes do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e sua agência vinculada Invest Minas, importantes na atração deste investimento, além de autoridades da prefeitura e da empresa.

























A secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa, também reforça a previsão significativa de novas oportunidades para a região.

“É justamente o que o Governo de Minas visa ao proporcionar um ambiente atrativo para os negócios”, destaca a secretária.

Expansão

A nova planta vai ampliar a capacidade produtiva da marca e consolidar mais um passo em sua estratégia de expansão. A unidade será instalada em um terreno de 118 mil metros quadrados doado pela prefeitura, e contará com a estrutura mais moderna do Brasil, projetada para concentrar toda a linha de produção da marca.

Recentemente, a Skala inaugurou um Centro de Distribuição em Extrema, no Sul do estado, e ampliou a capacidade de sua unidade atual em Uberaba em 25%, com renovação do maquinário.

A projeção de crescimento é de 30% ao ano nos próximos cinco anos, em linha com os planos de abertura de outro centro logístico no Brasil ainda em 2025 e um para o mercado norte-americano. A marca brasileira está presente em mais de 70 países, de cinco continentes.

“Esta expansão representa um marco importante não só para a cidade, mas para o estado. Esta construção irá trazer ainda mais dinamismo à economia local, simbolizando novas oportunidades de emprego e crescimento sustentável, fortalecendo a região”, avalia a gerente de Negócios da Invest Minas, Larissa Souza.

“Minas está preparada para abraçar o futuro com otimismo, consolidando-se cada vez mais como destino preferido para grandes investimentos no Brasil”, completa.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Uberaba, Celso Neto, ressalta o forte laço da companhia com o município.

“Na semana passada, a Skala participou do nosso Feirão de Empregos e cadastrou mais de 200 currículos – uma ação concreta de preparação para o processo de recrutamento. Isso demonstra o compromisso da empresa com a comunidade e reforça nossa prioridade em gerar empregos”, diz.

A empresa

Fundada em Uberaba, a Skala Cosméticos emprega cerca de 1,5 mil pessoas e é uma das maiores contribuintes de tributos estaduais e federais em Minas. Embora não revele detalhes financeiros, a companhia afirma que passou do primeiro bilhão de reais em faturamento em 2024. Desde julho de 2018, a Skala se tornou uma marca 100% vegana, cruelty free e que usa ingredientes de origem vegetal.

“A nova fábrica reforça nosso compromisso com inovação, com a qualidade de nossos produtos e com o desenvolvimento da Skala a longo prazo. Estamos orgulhosos de dar esse novo passo em Uberaba, cidade que é parte da nossa história”, afirmou o CEO da Skala Cosméticos, Luis Delfim.