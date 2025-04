Agência Minas Gerais | Governo de Minas homenageia personalidades e instituições com entrega da Medalha da Inconfidência em Ouro Preto

O Governo de Minas realiza nesta segunda-feira (21/4), em Ouro Preto, a cerimônia de entrega da Medalha da Inconfidência, honraria concedida pelo Estado a personalidades e instituições que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento de Minas Gerais e do país.

Em 2025, são 171 agraciados em quatro designações: Grande Medalha (40), Medalha de Honra (58), Medalha da Inconfidência (72) e Grande Colar (um), honraria concedida a chefes de Estado, chefes de governo e chefes dos demais Poderes da União.

Grande Colar

O agraciado com o Grande Colar em 2025 é o atual presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.

Com forte atuação nos bastidores do parlamento, Motta foi o deputado mais jovem a ser eleito para comandar a Casa do Legislativo federal, no ano passado, aos 34 anos. Ele recebeu 444 votos e foi confirmado em primeiro turno. O agraciado também já havia sido o mais jovem deputado federal do Brasil eleito, aos 21 anos, com mais de 86 mil votos.

Em seu quarto mandato como deputado federal pelo estado da Paraíba, o também médico Hugo Motta é descrito pelos pares com um estilo conciliador e agregador.

O Grande Colar é a maior honraria entregue pelo Estado de Minas Gerais e é destinada, exclusivamente, aos chefes de Estado e de outros poderes. Ela foi criada em 1952 pelo governador Juscelino Kubitschek e é entregue, tradicionalmente, no dia 21/4, Dia de Tiradentes, em alusão a Joaquim José da Silva Xavier, mártir da Inconfidência Mineira, movimento de independência que teve como epicentro a cidade de Ouro Preto, no século 18.

Nos dois últimos anos, a honraria de grau máximo foi concedida aos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (2024) – que teve um governo marcado pela consolidação da estabilidade econômica, reformas na economia, na Previdência Social e na administração pública; e Michel Temer (2023) – considerado um dos maiores constitucionalistas do Brasil e responsável por retomar a normalidade política e econômica com a adoção de necessárias medidas de austeridade e proteção aos cofres públicos.

Tradição

A solenidade tem dois momentos distintos em Ouro Preto. A primeira parte é a honra militar, com a presença dos Dragões da Inconfidência, o hasteamento da bandeira, a colocação de flores no monumento ao mártir da Inconfidência Mineira e a salva de 21 tiros. É realizada na Praça Tiradentes, no coração da cidade histórica. Depois disso, é a vez do ato de entrega da Medalha da Inconfidência no Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop).

A data resgata os valores históricos de Minas Gerais, como a luta por um processo mais democrático e de liberdade. Simbolicamente, a capital de MG também é transferida neste dia para cidade histórica de Ouro Preto, que foi sede administrativa do estado de 1823 a 1897.

Gil Leonardi / Imprensa MG



Semana da Inconfidência

Pelo terceiro ano seguido, o Estado – por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e da Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop) – promove a Semana da Inconfidência em Conexões. A edição de 2025 une cultura, história, memória e sentimento cívico. A iniciativa tem parceria com as prefeituras locais e patrocínio da Cemig.

Neste ano, a programação ganha um significado ainda mais simbólico, ao celebrar os 250 anos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A instituição carrega em sua origem a história de Tiradentes, que serviu na antiga tropa de Dragões Reais, precursora da atual PMMG, o que confere à instituição um lugar de honra na narrativa da independência brasileira.

Por isso, estão previstas homenagens especiais à corporação e atividades que resgatam a presença da PMMG na formação da identidade mineira.

Ouro Preto

Além da cerimônia oficial nesta segunda-feira (21/4), em Ouro Preto, cidade-símbolo da Inconfidência, o público pode acompanhar ações culturais que combinam música, teatro e performance no centro histórico, com a exposição “Minas Para Sempre” e a ocupação artística “Passa na praça que a arte te abraça!”.

Na terça-feira (22/4), o projeto “Territórios da Inconfidência” convida a todos para percorrer um roteiro interativo por lugares históricos do movimento da Inconfidência. A caminhada parte do Museu da Inconfidência, e realiza intervenções na Casa dos Contos, na Casa dos Inconfidentes e na Casa de Tomás Antônio Gonzaga, todas em Ouro Preto.

As escolas estão no centro das atenções na quarta-feira (23/4), com oficinas voltadas para a área de patrimônio histórico e contação de histórias. À noite, o evento “Sarau da Inconfidência: Heroínas” presta tributo a mulheres como Hipólita Jacinta, recentemente inscrita no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, além de Bárbara Heliodora e Maria Dorotéia Joaquina de Seixas. O evento ocorre no Museu da Inconfidência, com poesia, música e arte.

A programação se estende até o domingo (27/4), com feira gastronômica, oficinas criativas e a Resenha Cultural da Inconfidência, que reúne diversos artistas de Ouro Preto e da região para apresentações na rua. As ações na cidade terminam com o espetáculo “Conexão Marília”, que celebra a cultura e a liberdade com arte, música e tradição, em atividades realizadas na Praça Antônio Dias e no Largo Marília de Dirceu.

Tiradentes

A cidade de Tiradentes, que leva o nome do herói nacional, realiza a solenidade cívico-militar nesta segunda-feira (21/4), com o tradicional hasteamento das bandeiras, desfile da Polícia Militar e homenagem ao Alferes. Em seguida, o Largo das Forras se transforma em palco para apresentações artísticas e concertos durante todo o dia.

Na quarta-feira (23/4), a cozinha mineira ganha destaque com o “Banquete da Inconfidência”, um jantar servido gratuitamente ao público em plena Rua Direita, fruto da união dos restaurantes do município, que oferecem à comunidade local e aos turistas variados pratos já consagrados na cidade, com foco na gastronomia de Minas Gerais.

Já entre os dias 25 e 27/4 (sexta-feira a domingo), Tiradentes recebe a Feira da Mineiridade, com estandes de produtores locais, oficinas gastronômicas, artesanato e shows. Concertos na Matriz de Santo Antônio, com o som do órgão histórico e um roteiro narrado sobre o barroco mineiro, encerram a semana com emoção e beleza.

Ritápolis

Berço da família de Tiradentes, Ritápolis participa da programação com atos cívicos e ações culturais que aproximam a comunidade do legado do Alferes. Oficinas, apresentações de escolas e grupos locais estão previstos dentro da homenagem.

Medalha da Inconfidência – Homenageados de 2025



(Lista oficial conforme publicação no Diário Oficial do Estado em 17/4/2025)

Grande Colar

Deputado Federal Hugo Motta Wanderley da Nóbrega, Presidente da Câmara dos Deputados



Grande Medalha

Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior, Desembargador – Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – Ex-Offício

José Vitor de Resende Aguiar – Zé Vitor, Deputado Federal – Promoção

Newton Cardoso Junior, Deputado Federal – Promoção

Marcos Sampaio Olsen, Almirante de Esquadra – Comandante da Marinha

Claudio Henrique Mello de Almeida, Almirante de Esquadra -Comandante de Operações Navais

Maurício Augusto Silveira de Medeiros, Tenente Brigadeiro – Diretor-Geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo

Álvaro Damião Vieira da Paz, Prefeito de Belo Horizonte

Adriano Fructuoso da Costa, General de Divisão, Comandante da 4ª Região Militar – Ex-Offício

Sérgio Alexandre de Oliveira, General de Brigada – 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha

Vallisney de Souza Oliveira, Desembargador Federal – Presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região – Ex-Offício

Durval Ângelo Andrade, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – Ex-Offício

Alessandro de Paula Lima, Capitão de Mar e Guerra – Capitão dos Portos da Capitania Fluvial de Minas Gerais – Ex-Offício

Jordana de Oliveira Filgueiras Daldegan, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – Ex-Offício

Maurício José de Oliveira, Coronel – Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais

Moisés Magalhães de Sousa, Coronel – Sub-Comandante e Chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

Júlio Wilke, Delegado-Geral da Polícia Civil

Vicente de Oliveira Silva, Desembargador Superintendente Administrativo Adjunto do TJMG

Marcos Henrique Caldeira Brant, Desembargador do TJMG – Promoção

Miguel Angelo de Alvarenga Lopes, Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região – Promoção

Plauto Afonso da Silva Ribeiro, Desembargador Federal aposentado

José Ronald Vasconcelos de Albergaria, Procurador de Justiça do MPMG

Gustavo Vidigal Costa, Diretor-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Gustavo Oliveira Chalfun, Presidente da OAB-MG

Juliano Lopes Lobato, Presidente de Câmara Municipal de Belo Horizonte

Moacyr Laterza Filho, Pró-Reitor da UEMG – Promoção

Euler Fuad Nejm, Presidente do Grupo Supernosso

Ivan Muller Botelho, Presidente do Conselho da Energisa – Promoção

Jorge Rebelo de Almeida, Presidente do Grupo Vila Galé

Pedro Lourenço de Oliveira, Presidente dos Supermercados BH – Promoção

Sergio Leite de Andrade, Conselheiro de Administração e VicePresidente de Assuntos Estratégicos da Usiminas

Rubens Menin Teixeira de Souza, Empresário

Jaime Prado Gouvêa, Escritor

Manoel Vitor de Mendonça Filho, Engenheiro – Promoção

Marcelo Landi Matte, Jornalista – Promoção

Nilma Lino Gomes, Professora do Ensino Superior da UFMG – Promoção

Conselho Nacional de Comandantes Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares – LIGABOM

Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados – FBAC

Gazeta do Povo

Cássio Rocha de Azevedo – in memoriam

Francisco José Turchetto Santos – in memoriam



Medalha de Honra

Marcelo Eduardo Freitas – Delegado Marcelo Freitas, Deputado Federal

Neli Pereira de Aquino – Nely Aquino, Deputada Federal

Luiz Claudio Fernandes Lourenço Gomes, Secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Fábio Baccheretti Vitor, Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais

Rogério Greco, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais

Igor de Alvarenga Oliveira Icassatti Rojas, Secretário de Estado de Educação de Minas Gerais

Pedro Bruno Barros de Souza, Secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais

Thales Almeida Pereira Fernandes, Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais

Marília Carvalho de Melo, Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais

Leônidas José de Oliveira, Secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais

Bernardo Assis Fonseca Santos, Secretário de Estado de Comunicação Social de Minas Gerais

Rodrigo Fontenelle de Araujo Miranda, Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais

Amanda Caroline Teixeira Dias – Amanda Teixeira Dias, Deputada Estadual

Ana Carolina Pinto Caram Guimarães – Carol Caram, Deputada Estadual

Lincoln Drumond Soares Neto – Lincoln Drumond, Deputado Estadual

Leonardo Werdan Torres, Coronel EB – Comandante do Colégio Militar de Belo Horizonte

Ailton David Cabral Júnior – Coronel Aviador – Comandante do Corpo de Alunos do CIAAR

Diogo Piassi Dalvi – Coronel Aviador – Chefe da Divisão de Admissão e Seleção do CIAAR

Claudomiro Feltran Junior – Coronel Aviador – Diretor do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa

Sandro Vieira Corrêa – Coronel PM – Diretor de Educação Escolar da Polícia Militar de Minas Gerais

Cássio de Souza Salomé, Desembargador do TJMG

Luiz Carlos Gomes da Mata, Desembargador do TJMG

Karina Brandão Rezende Oliveira, Procuradora Regional Federal da 6ª Região

Octavio Augusto Martins Lopes, Procurador de Justiça do MPMG

Diana de Lima Prata Camargos, Defensora Pública

Neider Chaves Ribeiro, Defensor Público

Cláudio Fabiano Pimenta, Defensor Público

Claudijane dos Santos Gomes, Defensora Pública

Nadia de Souza Campos, Defensora Pública

Fernando Passalio Avelar, Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa

Luísa Cardoso Barreto, Diretora-Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais – Codemge

Welter Alves das Chagas, Tenente-Coronel BM – Coordenador de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

Robson Romie Lopes Pereira, Tenente-Coronel PM

Nadim Elias Donato Filho, Presidente da Fecomércio MG/SESC-SENAC

Antônio Claret de Oliveira Júnior, Diretor Vice-Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG

Igor Mascarenhas Eto, Vice-Presidente de Relações Institucionais do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG

Simone Deoud Siqueira, Diretora de Compliance da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig

Vantuir Antônio da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto

Otto Alexandre Levy Reis, Diretor-Executivo da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN

Danubia Helena Soares Quadros, Delegada Especial da Polícia Civil

Alexsander Soares Diniz – Delegado-Geral de Polícia – Chefe do 13° Departamento de Polícia Civil de Barbacena

Jurandir Rodrigues César Filho – Delegado-Geral de Polícia – Chefe do 11º Departamento de Polícia Civil de Montes Claros

Jaqueline Lara Somavilla, Superintendente de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Milena de Brito Alves, Superintendente de Gestão e Finanças do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Castellar Modesto Guimarães Neto, Ex-Senador e Consultor de Articulação Política do Estado de Minas Gerais

José Antônio Machado Reguffe, Ex-Senador

Carlos Henrique Martins Teixeira, Presidente do Minas Tênis Clube

Gustavo de Oliveira Barbosa, Assessor Estratégico da Vice-Governadoria

Patrícia Maria Caetano de Araújo, Pró-Reitora de Graduação da UEMG

Liza Fensterseifer, Pró-Reitora de Recursos Humanos da PUC Minas

Lúcio Mauro Pereira, Pró-Reitor Adjunto da PUC Minas

Aziz Tuffi Saliba, Professor do Ensino Superior da UFMG

Fernando Scharlack Marcato, Professor e Pesquisador da Fundação Getúlio Vargas

Júlia Figueiredo Goytacaz Santanna, Diretora Executiva do Centro de Inovação para a Educação Brasileira

Marcelo Miranda Guimarães, Presidente do Museu da História da Inquisição – Promoção

Marco Aurélio de Barcelos Silva, Diretor-Presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias – ABCR

Ana Maria Soares Valentini, Engenheira Florestal

Luís Ângelo da Silva Giffoni, Escritor



Medalha da Inconfidência