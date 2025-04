Brasil ultrapassa 1 milhão de casos prováveis de dengue

Posted on

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), em parceria com a Eureciclo, realizou a destinação ambientalmente adequada de 30 toneladas de recipientes de vidro. Os materiais foram recolhidos por meio do “Formigão do Vidro” e transportados até uma indústria especializada no processamento de vidros, localizada no estado do Paraná. O […]