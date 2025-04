“HumanizAção” acolhe duas pessoas em situação de rua nesta quarta-feira (16) – Agência de Notícias

Posted on

A Prefeitura de João Pessoa realizou, nesta terça-feira (29), o replantio de quarenta mudas de árvores nativas na área do Parque Linear das Três Ruas, no bairro do Bancários. O plantio é uma ação do projeto Replante, no programa Viva o Verde, e foi realizado por técnicos da Diretoria de Controle Ambiental (DCA) da Secretaria […]