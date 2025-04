Pinheiros x Caxias do Sul ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (18/04)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Pinheiros x Caxias do Sul hoje, HOJE (18) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Nbb ao vivo com imagens aqui

EC Pinheiros vs Caxias do Sul: Tudo sobre o duelo da 27ª rodada do NBB

União Corinthians x Corinthians ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (18/04) – PALPITES NOVO BASQUETE BRASIL

São José x Pato ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (18/04) – PALPITES NOVO BASQUETE BRASIL

Nesta quinta-feira, 18 de abril de 2025, às 20h (horário de Brasília), o EC Pinheiros recebe o Caxias do Sul pela 27ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida acontecerá no ginásio do Pinheiros, em São Paulo, e promete movimentar a tabela do campeonato nacional.

EC Pinheiros em alta na temporada

Com uma campanha consistente, o EC Pinheiros vem de quatro vitórias nos últimos cinco jogos, mostrando um ótimo desempenho ofensivo e defesa sólida. A equipe ocupa atualmente a 6ª posição na tabela, com 18 vitórias e 15 derrotas, e briga para garantir uma boa colocação nos playoffs. O grande destaque da equipe é Reynan Santos, que na última partida anotou 19 pontos, 8 rebotes e 3 assistências, sendo fundamental nas vitórias recentes.

Caxias do Sul tenta se recuperar

Já o Caxias do Sul vive momento delicado na temporada. Com 11 vitórias e 22 derrotas, o time está na 15ª colocação, próximo da zona de eliminação. A equipe perdeu quatro das últimas cinco partidas e precisa de um resultado positivo para manter vivas as chances de classificação.

Histórico e confrontos diretos

Nos últimos 10 confrontos entre as equipes, o Pinheiros leva vantagem com 7 vitórias contra 3 do Caxias do Sul. Jogando em casa, o time paulista costuma se impor, o que pode ser um fator decisivo no resultado desta rodada.

Bauru x Vasco da Gama ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (17/04) – PALPITES NOVO BASQUETE BRASIL

Cruzeiro x Bahia ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (17/04)

Probabilidades e palpites

Segundo as principais casas de apostas, como a bet365, o favoritismo está todo com o EC Pinheiros, com odds de 1.20 (aproximadamente 83% de chance de vitória). Já o Caxias do Sul tem cotação de 4.20, com chances mínimas segundo as estatísticas recentes.

Probabilidade de vitória (Sofascore): EC Pinheiros: 73% Caxias do Sul: 1%



Onde acompanhar a partida

A partida será transmitida ao vivo por plataformas como SporTV e NBB BasquetPass, além de atualizações em tempo real através do Sofascore, com estatísticas por quarto, desempenho dos jogadores e odds ao vivo.

Outros destaques do mundo dos esportes nesta semana:

Futebol: Confrontos decisivos da UEFA Champions League e clássicos na LaLiga e Premier League.

Confrontos decisivos da UEFA Champions League e clássicos na LaLiga e Premier League. Vôlei: Superliga masculina e feminina entram na reta final com disputas acirradas.

Superliga masculina e feminina entram na reta final com disputas acirradas. Fut7: Competições regionais agitam os campos society do Brasil.

Competições regionais agitam os campos society do Brasil. MMA: Cards do UFC prometem lutas emocionantes no fim de semana.

Cards do UFC prometem lutas emocionantes no fim de semana. Futsal: Liga Nacional entra na fase de definição para os playoffs.

Liga Nacional entra na fase de definição para os playoffs. Tênis: Circuito ATP e WTA segue com torneios preparatórios para Roland Garros.

Circuito ATP e WTA segue com torneios preparatórios para Roland Garros. Esportes a motor: A Fórmula 1 retorna com o GP da China neste domingo.

A Fórmula 1 retorna com o GP da China neste domingo. Tênis de Mesa, Beach Vôlei e Polo Aquático: Atletas brasileiros brilham em torneios internacionais.

Atletas brasileiros brilham em torneios internacionais. Hóquei no Gelo: NHL entra na reta final da temporada regular.

NHL entra na reta final da temporada regular. E-Sports: Disputas quentes no CBLOL, Valorant Challengers e torneios de CS2.

Disputas quentes no CBLOL, Valorant Challengers e torneios de CS2. Handebol, Beisebol e Futebol Americano: Temporadas internacionais continuam em ritmo acelerado.

Temporadas internacionais continuam em ritmo acelerado. Críquete, Rugby e Dardos: Destaques nas ligas da Inglaterra e Oceania.

Destaques nas ligas da Inglaterra e Oceania. Sinuca Inglesa e Badminton: Transmissões ao vivo pelo Eurosport e Star+.

Transmissões ao vivo pelo Eurosport e Star+. Futebol Australiano, Ciclismo, Floorball e Bandy: Modalidades alternativas também marcam presença nas grades esportivas internacionais.

Fique de olho nas próximas análises, palpites e coberturas completas sobre as principais competições do mundo dos esportes.

Tags: EC Pinheiros x Caxias do Sul, NBB 2025, basquete Brasil, jogos de hoje, apostas esportivas, basquete ao vivo, Reynan Santos, palpites NBB, Sofascore basquete, onde assistir NBB

15 de Abril de 2025 (Terça-feira)

Minas vs. Flamengo

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para jogos do Flamengo, também pela Flamengo TV

• Horário: 19h00 • Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte • Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para jogos do Flamengo, também pela Flamengo TV Paulistano vs. Pato

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Paulistano, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

17 de Abril de 2025 (Quinta-feira)

Franca vs. São Paulo

• Horário: 18h00

• Local: Ginásio da Franca, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 18h00 • Local: Ginásio da Franca, Franca • Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube Botafogo vs. Minas

• Horário: 20h30

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

18 de Abril de 2025 (Sexta-feira)

Flamengo vs. Mogi

• Horário: 18h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 18h00 • Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro • Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube Pato vs. Franca

• Horário: 20h00

• Local: Ginásio do Pato, Curitiba

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

Conclusão

Independentemente da sua plataforma preferida, o período de 07 a 18 de abril de 2025 trará muitas emoções para os fãs do NBB. Certifique-se de verificar a programação oficial e as plataformas de transmissão antes dos jogos, para aproveitar cada lance sem interrupções. Para mais detalhes e possíveis atualizações, acesse a tabela oficial no site da LNB citehttps://lnb.com.br/nbb/tabela-de-jogos/.

Aposte com responsabilidade e desfrute de cada partida!