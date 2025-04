América x Mazatlán ASSISTIR AO VIVO HOJE (19/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre América x Mazatlán é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (19) às 20 hs (horário de Brasília). A partida tem América como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Noticias do Campeonato Mexicano

Super Rodada de Esportes: Club América x Mazatlán FC agita a Liga MX e destaque em outras modalidades

Nesta sexta-feira, 19 de abril de 2025, às 20h (horário de Brasília), o Estadio Azteca será palco de um confronto decisivo pela 17ª rodada do Clausura da Liga MX: Club América x Mazatlán FC. A equipe comandada por André Jardine entra em campo como ampla favorita nas casas de apostas, com cotação de 1.27 na bet365, enquanto o Mazatlán tenta surpreender com odds de 9.50.

Momento das equipes

O Club América ocupa a 3ª posição na tabela, somando 31 pontos com um retrospecto recente de duas vitórias, dois empates e uma derrota. Já o Mazatlán FC está em 12º lugar, com apenas 17 pontos, vindo de uma sequência instável com três derrotas, uma vitória e um empate.

Destaques individuais

Entre os protagonistas, Víctor Dávila tem se destacado pelo América com grande capacidade criativa e finalizações perigosas. Do outro lado, Luis Amarilla tenta ser a referência ofensiva de um Mazatlán que ainda busca solidez defensiva e maior eficiência no ataque.

Confrontos diretos

Nos últimos 10 duelos entre as equipes, o Club América leva ampla vantagem: foram 8 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. O técnico Jardine tem um histórico equilibrado contra Vucetich: 2 vitórias e 2 derrotas.

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.