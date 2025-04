“Aulão Solidário” acontece no Jardim Botânico na próxima quinta-feira (24) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul) e do Fundo Social de Solidariedade (FSS), com a participação das Secretarias de Saúde (SES), Cidadania (Secid), Esporte e Qualidade de Vida (Sequav) e Cultura (Secult), realiza, na quinta-feira da próxima semana (24), às 8h, mais uma edição do “Aulão Solidário”, com aulas gratuitas de forró e de funcional. A atividade será no Jardim Botânico “Irmãos Villas Bôas”, que fica na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações, Zona Leste da cidade.

Com a presença da primeira-dama e presidente do FSS, Sirlange Frate Maganhato, além da secretária da Mulher, Rosângela Perecini, o evento tem o objetivo de incentivar os moradores à prática esportiva, visando a qualidade de vida da população, além de promover a arrecadação de alimentos para a campanha permanente “A Fome não é Fake!”, do Fundo Social.

O morador interessado em participar pode fazer a doação de 1 kg de alimento não perecível ao FSS. Todos os produtos arrecadados serão destinados às famílias da cidade que mais necessitam. Durante o evento, também haverá aferição de pressão arterial e glicemia e a entrega de mudas pela Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema).

As aulas de forró e de funcional são ministradas pela coordenadora da Semul, Christina Palau.