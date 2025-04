CSI e GCM recuperam moto vendida irregularmente

Paula Paz





Secretaria de Proteção ao Cidadão

A integração entre tecnologia e patrulhamento da Guarda Civil Municipal (GCM) de São José dos Campos resultou na recuperação de uma motocicleta furtada no bairro Rio Comprido, neste domingo (13). A ação teve início após o Centro de Segurança e Inteligência (CSI) identificar, por meio dos fotossensores inteligentes, a passagem de uma moto com registro de furto pela Estrada do Imperador, na região sul.

A equipe da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) foi acionada e localizou rapidamente o veículo estacionado na garagem de um imóvel misto (residência e comércio) na mesma via. O morador, surpreendido com a abordagem, apresentou-se como dono da moto e autorizou a entrada da equipe para averiguação.

Compra irregular

Durante a abordagem, o homem relatou ter adquirido a motocicleta por meio de um grupo de WhatsApp especializado na venda de veículos. A compra, no entanto, foi feita sem a devida checagem da procedência do veículo.

O susto veio com a constatação de que a moto havia sido furtada no Paraná. Apesar de possuir o documento do veículo e a chave original, a situação foi configurada como receptação, conforme previsto no Código Penal.

Sem antecedentes criminais e colaborando com a investigação, o comprador foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi registrado o boletim de ocorrência. A motocicleta foi apreendida e ficou sob investigação até sua devolução ao verdadeiro proprietário.

Alerta para a população

O caso serve de alerta: a compra de veículos por canais informais, sem procedência clara e sem checagem adequada, pode colocar o comprador em uma situação delicada, mesmo sem má-fé. A orientação é sempre buscar meios oficiais e certificados para qualquer aquisição.

Tecnologia a favor da segurança

A ação reforça o papel fundamental da tecnologia na Segurança Pública. As câmeras inteligentes fazem parte do programa Cidade Inteligente, desenvolvido pela Prefeitura de São José dos Campos, e têm auxiliado diariamente no rastreamento de veículos com irregularidades e na prevenção de crimes.



