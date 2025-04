SONORA – Governo de Santa Catarina avança no melhoramento fluvial em Rio do Oeste

O Governo de Santa Catarina avança em uma das obras mais aguardadas pela população de Rio do Oeste: a revitalização e limpeza fluvial do Rio Itajaí do Oeste.

A intervenção, orçada em R$ 6,5 milhões, representa um passo fundamental na prevenção de desastres naturais no Alto Vale do Itajaí, beneficiando diretamente os cerca de 8 mil habitantes do município que convivem há décadas com o risco de enchentes.

Até o momento, as atividades de limpeza avançaram aproximadamente um quilômetro ao longo do curso do rio.

O material retirado do fundo e das margens está sendo transportado para o local de bota-fora, previamente definido pela prefeitura e aprovado pela Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil.

Para o governador Jorginho Mello, ampliar os investimentos em prevenção é melhorar a qualidade de vida dos catarinenses:

SONORA

A obra em Rio do Oeste faz parte de um pacote mais amplo de ações conduzidas pelo Governo do Estado para mitigar os efeitos dos eventos climáticos extremos no Vale do Itajaí, como explica o secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Mario Hildebrandt:

SONORA

Os investimentos em obras estruturantes e preventivas refletem a transformação da atuação da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil.

Até dezembro de 2024, o valor empenhado pela pasta ultrapassou R$ 105 milhões — o maior já registrado.

Deste montante, R$ 38 milhões foram aplicados em ações de proteção, um aumento de 87% em relação ao ano anterior.