Tardezinha Inclusiva apresenta ‘Páscoa Azul’ no mês de conscientização do autismo

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), realiza, neste domingo (20), uma Tardezinha Inclusiva especial. O tema desta edição é ‘Páscoa Azul’ e todas as atividades serão alusivas à data e ao mês de conscientização do autismo. O evento, realizado pela Funjope, Associação Paraibana de Autismo (APA) e Turma Tá Blz, acontece no Centro Cultural de Mangabeira, a partir das 14h.

“É uma alegria renovada para nossa equipe da Prefeitura de João Pessoa anunciar, mais uma vez, a realização do nosso projeto Somos Capazes – Tardezinha Inclusiva. É um projeto vitorioso com as crianças autistas assumindo o protagonismo a partir da arte e da cultura. Nesta edição nós vamos celebrar a Páscoa”, comenta o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Funjope, junto com os parceiros, consegue ofertar às famílias atípicas e suas crianças autistas uma celebração da Páscoa no Centro Cultural de Mangabeira. “Nós ficamos muito contentes pelo sucesso que é esse projeto, considerado uma experiência única em todo o Brasil, e nós realmente desejamos a todas as famílias, às crianças, uma Páscoa muito festiva, reflexiva e acolhedora”, acrescenta o diretor.

Hosana Carneiro, presidente da APA, conta que na Tardezinha de Páscoa vai haver caça aos ovos e que, para isso, o evento conta com diversos colaboradores que levam chocolate para ser distribuído com as crianças. Ela lembra que a Tardezinha Inclusiva temática de Páscoa acontece exatamente no domingo de Páscoa, e as famílias sempre participam.

“É com muita alegria que fazemos esse evento e sabemos que cada Tardezinha que realizamos é uma missão cumprida. É uma família que teve a oportunidade de estar em socialização, considerando que autistas são pessoas que frequentam poucas festas e raramente são convidados pela própria família. A Tardezinha Inclusiva é essa oportunidade de as crianças aprenderem a conviver mais com as famílias durante suas festas, como para autistas que não têm a chance de ter socialização”, observa.

A Tardezinha Inclusiva, como enfatiza Nik Fernandes, uma das organizadoras do evento, chega em clima de ‘Páscoa Azul’, trazendo uma mensagem de renovação, amor e inclusão. Ela destaca que a iniciativa, que começou como um sonho, hoje é um projeto consolidado, transformando vidas, promovendo o amadurecimento das crianças e se tornou um dos momentos mais esperados do mês para elas.

“Mais do que uma tarde de brincadeiras, a Tardezinha Inclusiva representa conquistas, respeito e pertencimento. A cada edição, vemos o brilho nos olhos das crianças, o fortalecimento dos laços familiares e o quanto a inclusão verdadeira é capaz de fazer a diferença no desenvolvimento emocional, social e afetivo de cada pequeno”, afirma.

Programação – Nesta edição especial de Páscoa, a Tardezinha Inclusiva vai contar com a Turma Tá Blz e o Coelho Pernalonga, espalhando sorrisos e abraços. Vai acontecer também um aulão de dança cheio de energia e alegria com Vanúbia Araújo. Também haverá apresentação de Roberto Tuareg’s, Ana Beatriz e Luiz Felipe.

Haverá também a Feirinha Inclusiva, com produtos feitos pelas mães, jogos de tabuleiro, trancistas, clínica de estética, atendimento jurídico e odontológico.