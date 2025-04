‘Páscoa Azul’ leva lazer e entretenimento para crianças autistas na Tardezinha Inclusiva

Um Domingo de Páscoa especial, com muita alegria e descontração para cerca de 500 crianças. Foi assim mais uma edição da Tardezinha Inclusiva, realizada neste domingo (20), no Centro Cultural de Mangabeira, na Capital.

O local foi palco de apresentações, música, oficinas, brincadeiras e muita diversão. Durante o evento, as crianças também tiveram direito a um lanche reforçado, além de pipoca e algodão doce, e a aguardada caça aos ovos de chocolate.

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, destacou o sucesso do projeto Somos Capazes – Tardezinha Inclusiva, ressaltando o seu caráter inclusivo, através da arte e da cultura. Ele lembrou que a iniciativa, realizada há três anos e cinco meses na Capital anos pela Funjope, Associação Paraibana de Autismo (APA) e Turma Tá Blz, possibilita um protagonismo às crianças no domínio da linguagem, seja por meio da dança ou música.

“É uma alegria muito grande para todos nós possibilitarmos momentos como esse para nossas crianças, que são a razão maior do nosso trabalho”, disse Marcus Alves.

De acordo com Hosana Carneiro, presidente da APA, a Tardezinha Inclusiva é um momento importante de integração e que conta com a participação das famílias dos autistas.

Para ela, durante esses quase três anos e meio de atividades, o projeto possibilitou uma evolução considerável em crianças, que antes viviam ociosas e hoje interagem tranquilamente. “Percebemos uma evolução incrível dessas crianças, pois trabalhamos em todos os sentidos, desde a audição, o tato, a questão de interação social, a divisão dos brinquedos. Para se ter uma ideia, hoje temos crianças que pouco interagiam e agora se apresentam no palco”, afirmou.

Hosana agradeceu o apoio dado desde o início pelo prefeito Cícero Lucena e explicou que o projeto também será implantado em outras cidades da Paraíba. “No próximo dia 26, estaremos implantando a Tardezinha Inclusiva na cidade de Itabaiana. Tudo isso fruto da semente que foi plantada há mais de três anos em João Pessoa e que agora se expande para outras localidades”, observou.

Já a moradora de Santa Rita, na Grande João Pessoa, Vivian Martins não perde uma edição do Tardezinha. Mãe de Karen Vitória, de 12 anos, ela reúne crianças de sua comunidade e as leva para participarem do projeto todos os meses. “Antes minha filha não interagia como hoje. Hoje, além de se apresentar no palco, Karen também canta na igreja, e isso é muito gratificante”, celebrou.

Nesta edição especial de Páscoa, a Tardezinha Inclusiva contou com a apresentação da Turma Tá Blz e o Coelho Pernalonga. As crianças também tiveram um aulão de dança cheio de energia e alegria com Vanúbia Araújo, além da apresentação de Roberto Tuareg’s, Ana Beatriz e Luiz Felipe.

A edição da Páscoa contou ainda com a Feirinha Inclusiva, que reuniu produtos feitos pelas mães, jogos de tabuleiro, trancistas, clínica de estética, atendimento jurídico e odontológico.