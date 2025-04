SONORA – Festival Estudantil de Trânsito tem inscrições prorrogadas até 30 de abril

Posted on

O acordo põe fim à batalha judicial entre a Caixa e o Flamengo pelo terreno do Gasômetro – Foto: Marcos de Paula O Clube de Regatas do Flamengo recebeu da Prefeitura do Rio as chaves do terreno do Gasômetro, onde será construído o futuro estádio do Rubro-Negro. O acordo entre o clube, município e a […]