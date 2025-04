Governador Jorginho Mello decreta luto de três dias pela morte do Papa Francisco

Posted on

Estudantes e pesquisadores(as) podem se inscrever na 30ª edição do Prêmio Jovem Cientista, que neste ano marca o início do patrocínio da Shell, com o tema “Conectividade e Inclusão Digital”. Retomado após quatro anos, o Prêmio Jovem Cientista é uma iniciativa do CNPq em parceria com a Fundação Roberto Marinho, e conta com a Editora […]