Colo-Colo x Racing, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (22), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Colo-Colo x Racing acontece Hoje (22) às 21h30 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Colo-Colo x Racing Club: Tudo sobre o duelo pela Libertadores 2025

Na próxima terça-feira, dia 22 de abril de 2025, Colo-Colo e Racing Club se enfrentam no Estádio Monumental David Arellano, às 21h30 (horário de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida promete emoção e tensão, com os dois times buscando consolidar suas posições no grupo.

Retrospecto e momento das equipes

O Colo-Colo chega ao confronto após um empate sem gols contra o Santiago Wanderers pela Copa Chile, enquanto o Racing Club venceu o Central Córdoba por 1 a 0 no Torneo Apertura argentino. O histórico entre as duas equipes favorece o Racing: em dois confrontos pela Libertadores, o time argentino venceu ambos.

Jogando em casa, o Colo-Colo tem mostrado solidez: são três jogos sem perder, apesar de dois empates consecutivos. Já o Racing vive bom momento como visitante, com duas vitórias seguidas e nove partidas consecutivas marcando gols fora de seus domínios.

Desempenho na Libertadores 2025

Colo-Colo : 1 empate, 1 derrota 3 gols marcados, 3 sofridos Média de 3,00 gols por jogo Valor de mercado: €25,70 milhões

: Racing Club : 1 vitória, 1 derrota 4 gols marcados, 2 sofridos Média de 2,00 gols por jogo Valor de mercado: €55,25 milhões

:

Prováveis escalações

Colo-Colo (último jogo):

Fernando De Paul; Óscar Opazo, Sebastian Vegas, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Claudio Aquino, Arturo Vidal; Cristián Zavala, Javier Correa, Lucas Cepeda.

Racing Club (último jogo):

Gabriel Arias; Agustín García Basso, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas, Facundo Mura; Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Adrián Martínez, Maxi Salas, Luciano Vietto.

Tendências de apostas (bet365)

Vitória do Racing Club: 2.40

Menos de 2.5 gols: 1.67

Mais de 2.5 gols: 2.15

A equipe chilena tem um estilo mais defensivo em casa, com 4 dos últimos 5 jogos no Monumental terminando com menos de 2.5 gols. Já o Racing, apesar de um ataque eficiente, também venceu o último confronto direto por 1 a 0, o que pode indicar equilíbrio e cautela.

Curiosidades e treinadores

Gustavo Costas , técnico do Racing, já enfrentou o Colo-Colo quatro vezes: 2 vitórias e 2 derrotas.

, técnico do Racing, já enfrentou o Colo-Colo quatro vezes: 2 vitórias e 2 derrotas. Jorge Almirón, comandante do Colo-Colo, tem retrospecto mais desfavorável contra o Racing: 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas em nove duelos.

Onde assistir Colo-Colo x Racing Club

A partida será transmitida ao vivo na Disney+ nesta terça-feira, 22 de abril, às 21h30 (horário de Brasília).

