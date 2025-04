Crianças aprendem robótica de forma prática e divertida em Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc



No Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI) crianças e adolescentes, descobrem, desde cedo, um universo onde educação, tecnologia, lógica e criatividade andam lado a lado. A iniciativa faz parte de um curso de Robótica Educacional da Prefeitura de Boa Vista, que há nove anos desperta o interesse dos estudantes pela inovação.

Assim, a robótica é a área da ciência voltada ao desenvolvimento de robôs, capazes de executar tarefas com autonomia. Investir neste tipo de aprendizagem representa estimular o raciocínio lógico, resolver problemas, trabalhar em equipe e desenvolver habilidades.

“A Robótica Educacional é a porta de entrada para os pequenos cientistas. Com este curso de extensão de 40 horas, a iniciativa atende alunos da rede pública e privada. Ao todo, 256 crianças participam anualmente do curso, explorando esse universo de forma prática e divertida”, explicou o secretário Marco Cury.

Em laboratórios equipados com kits de montagem e softwares de programação, a cada aula as crianças constroem, programam e testam suas próprias criações. O resultado é visível no entusiasmo de quem aprende brincando e experimentando, como o Raul Gomes, de 11 anos.

“Há um ano eu participei de uma seleção para ingressar na robótica por incentivo dos meus pais. O que eu mais gosto é a parte da montagem e dos testes que fazemos. Ainda não competi, mas estou ansioso por isso”, disse.

Do mesmo modo, os professores, dentre eles, Pedro Ribeiro, coordenador do Curso de Robótica, também são peças-chave nesse processo que atende meninos e meninas. “Os alunos se sentem desafiados e, ao mesmo tempo, motivados a aprender, inclusive com os erros durante as aulas e competições”, comentou.

Além disso, ao longo dos anos, a iniciativa já mostra resultados, como alunos mais engajados, aumento no interesse por ciências e aprovados em instituições de ensino que tem a tecnologia como aliada no aprendizado.

Equipes de competição

A Prefeitura ainda incentiva a participação dos estudantes em competições e torneios como a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e a First Lego League Challenge (FLL). O CCTI conta com duas equipes para isso: Elite, com 24 alunos e a I Robot, com 12 alunos, formada por estudantes que já passaram pela robótica educacional e tiveram um bom desempenho.

As equipes já colecionam vitórias. Na etapa regional da OBR do ano passado, por exemplo, a I Robot, do CCTI voltou para casa com troféus do 2º e do 3º lugar. Saymon Aridai, de 14 anos, acompanhou tudo de perto. Atualmente, ele é um dos integrantes da equipe.

Além de aprender a programação e a montagem, desde que chegou já se comunica melhor, inclusive nas apresentações da escola e competições que participa. “O que aprendemos aqui levamos para a vida e faz toda a diferença, com certeza” contou.

