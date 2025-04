Escola Estadual Lobo D’Almada comemora 80 anos de história

As comemorações pelos 80 anos da Escola Estadual Lobo D’Almada começaram nesta quarta-feira, 23, com uma cerimônia especial marcada por homenagens, apresentações culturais e a abertura oficial de uma grande gincana escolar. O evento reuniu estudantes, professores, ex-alunos, membros da comunidade e o secretário de Educação e Desporto, Mikael Cury-Rad, na quadra da escola, localizada no Centro Cívico de Boa Vista.

A programação teve início com o momento cívico e a execução dos hinos do Brasil e do Estado de Roraima. Em seguida, uma retrospectiva histórica emocionou os presentes ao relembrar a trajetória da escola desde sua fundação, em 19 de abril de 1945, como o primeiro Grupo Escolar do então Território Federal do Rio Branco.

Durante a solenidade, o secretário destacou a importância da instituição no cenário educacional roraimense e para a própria vida, pois também fez parte da história da escola como estudante.

“Com a experiência de ex-aluno aprendi que a empatia é fundamental para uma gestão eficaz. Além disso, tive a oportunidade de ocupar diversas posições no setor administrativo e, hoje, sou o secretário de educação mais jovem do país. Isso mostra que, com dedicação e esforço, é possível alcançar grandes conquistas”, afirmou o secretário ao declarar aberta a gincana escolar.

A gincana é composta por atividades recreativas, esportivas, educativas e culturais, promovendo a integração entre os alunos dos turnos matutino e vespertino. O objetivo é celebrar com alegria e espírito colaborativo o legado da escola, que atualmente atende mais de 800 estudantes e conta com uma equipe pedagógica composta por 35 docentes e 29 professores de apoio.

Gratidão e renovação

Para a gestora da escola, professora Patrícia Figueiredo, o momento é de gratidão e renovação de propósitos. “Em 1945, foi fundado o Grupo Escolar, que hoje é conhecido como Escola Estadual Lobo D’Almada. Nessa época, a escola começou com apenas quatro professores e 129 alunos. Hoje, celebramos 80 anos de história e tradição, com quase 900 alunos e uma comunidade vibrante. É um momento de grande satisfação e alegria para todos nós, declarou.

Estudantes também celebraram a data com entusiasmo. Para o aluno Eyronn Marcallyther, da 1ª série do ensino médio, participar da organização do evento é motivo de orgulho. “Cheguei à Escola neste ano e estou impressionado com o ambiente acolhedor e apoiador. A escola oferece uma variedade de atividades práticas e regulares que atraem diferentes tipos de alunos. É exatamente isso que me faz amar essa escola, a oportunidade de aprender e crescer em um ambiente dinâmico e estimulante”, disse.

As festividades seguem ao longo da semana com atividades culturais e esportivas. A programação também inclui uma nova cerimônia no período da tarde, com outra composição de mesa de honra e apresentações dos alunos do turno vespertino.

