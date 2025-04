Agência Minas Gerais | Nova Serrana ganha leitos de UTI com investimento de R$ 2,6 milhões do Governo de Minas

Posted on

O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) passa a contar, a partir desta sexta-feira (24), com uma unidade do UpLab Senai-São Paulo, que será inaugurada oficialmente nesta data no complexo. O novo espaço consiste em um ambiente de empreendedorismo e inovação industrial, criado com a finalidade de impulsionar e acelerar a conexão entre empresas e startups […]