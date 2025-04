Alunos da Escola Antônio Carlos da Silva Natalino participam de Dia D de vacinação

Promover a saúde, diminuir a incidência de doenças e garantir melhor qualidade de vida para os jovens e adolescentes em período escolar. Estes são os objetivos do PSE (Programa Saúde na Escola), que promove nesta quinta-feira, 24, o Dia D de vacinação na Escola Estadual Antônio Carlos da Silva Natalino, no bairro Jóquei Clube.

Uma ação integrada promovida pelo Governo de Roraima, por meio da parceria entre a Seed (Secretaria de Educação e Desporto) e Sesau (Secretaria de Saúde). A imunização ocorre durante todo o dia.

Estão sendo disponibilizadas as vacinas Tríplice Viral, hepatite B, difteria e tétano e febre amarela e estão sendo imunizados os estudantes que obtiveram a devida autorização dos pais. Vitória do Nascimento, estudante da 1ª série do Ensino Médio aproveitou para atualizar o seu cartão de vacina.

“Muitos pais não têm tempo para levar o filho no posto para tomar a vacina. Muitos aqui têm a carteirinha atrasada, como a minha por exemplo, que está muito atrasada. A vacina é para prevenir alguma coisa futura, é muito importante para a saúde e para a imunidade da pessoa”, disse.

Resgate Vacinal

A gerente de Núcleo da Criança/Adolescente e Jovem da Sesau, Christianny Filgueiras, informou que hoje o Estado de Roraima realiza o dia D de mobilização de vacinação nas escolas oferecendo diversas vacinas, entre elas a vacina ‘chave de ouro’ que é a do HPV, e realizando ainda o chamado ‘resgate vacinal’.

“Aquele jovem de 15 a 19 anos que não teve o contato, nenhuma dose da vacina do HPV, está apto a receber essa vacina contra o vírus do HPV”, disse. Ela destacou ainda que o papel do PSE é educar e prevenir as doenças como a Hepatite B por exemplo.

“Através da imunização você evita ter o contato com a doença de forma agressiva se em algum momento você adoecer. E traz essa educação para o jovem, que futuramente é um adulto dentro da sociedade, que vem saudável”, finalizou.

O programa

O programa Saúde na Escola foi instituído em 2007 por meio do Decreto Presidencial n° 6286/07. É uma política intersetorial da saúde e da educação, voltada às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira que se unem para promover saúde e educação integral.

“O programa leva saúde para dentro das escolas. É uma união dos Ministérios da Saúde e da Educação. Aqui no Estado também temos nossos parceiros como a Undime, pois também atuamos nos municípios. Nesse momento estamos fazendo essa ação voltada para a vacinação, mas temos ainda 14 ações para desenvolver durante dois anos nas escolas”, disse Gleison de Vasconcelos, chefe da Disau (Divisão de Saúde) do Departamento de Apoio ao Educando da Seed.

Entre as atividades a serem desenvolvidas pelo PSE nas escolas estão ações na área de saúde ambiental, alimentação saudável, prevenção de violências, saúde bucal, saúde mental, saúde sexual e reprodutiva, cultura da paz e direitos humanos, entre outras.

