Bonito é destaque no Jornal Nacional em reportagem especial pelos 60 anos da TV Globo – Prefeitura Municipal de Bonito

O trabalho de controle e extinção dos incêndios florestais realizado pelo Corpo de Bombeiros no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, foi efetivo em diferentes áreas do bioma, impedindo que as chamas destruíssem moradias, pontes e também a vegetação. Apesar do aumento dos focos de incêndios, especialmente devido as condições climáticas extremas – sem chuvas, […]