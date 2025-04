SONORA – Fazenda flagra R$ 1,2 milhão em mercadorias transportadas irregularmente durante operação no Sul do estado

A Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC) flagrou o transporte irregular de R$ 1,2 milhão em mercadorias pelas estradas do Sul do estado nesta terça e quarta, 22 e 23 de abril. Durante a operação, realizada junto aos postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Tubarão e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) em Gravatal, os auditores fiscais abordaram 120 veículos e lavraram 39 termos de ocorrência fiscal. A ação do Fisco também contou com o apoio da Defesa Civil, do Conselho Regional de Química (CRQ) e do Instituto do Meio Ambiente (IMA).

Segundo a auditora fiscal da Receita Estadual, Daniela Martins Garrido, entre as principais irregularidades verificadas, destacam-se o transporte de mercadorias sem nota fiscal ou com documentação contendo informações em desacordo com a carga transportada:

SONORA

A operação realizada no Sul do estado integra a estratégia de trabalho da Gerência de Fiscalização da SEF/SC. A fiscalização do ICMS é essencial para assegurar a conformidade das operações comerciais, combater a sonegação fiscal e promover um ambiente empresarial mais transparente e competitivo em Santa Catarina.

O entendimento é de que a atuação eficiente do Fisco protege as empresas que cumprem rigorosamente suas obrigações tributárias e preservam a igualdade de condições no mercado, evitando distorções causadas por práticas ilegais.