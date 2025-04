Agência Minas Gerais | Governo de Minas encerra participação na MTM 2025 com lançamento de rotas turísticas e ações que fortalecem o setor no estado

Com o lançamento de novas rotas turísticas, ampliando a oferta de experiências e a integração de territórios, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), encerrou, nesta sexta-feira (25/4), a participação na segunda edição da Minas Travel Market (MTM) 2025, realizada no Minascentro, em Belo Horizonte. As novas rotas foram estruturadas em parceria com Sebrae Minas, Codemge e diversos parceiros regionais e municipais, e estão alinhadas à promoção dos destinos mineiros e à política de fortalecimento do turismo como vetor de desenvolvimento.

Enquanto o turismo nacional recuou em janeiro (-6,1%) e iniciou uma leve recuperação em fevereiro (+2,9%), Minas Gerais cresceu 1,7% em fevereiro e deve encerrar o primeiro quadrimestre com crescimento acima da média nacional. Os resultados refletem investimentos consistentes do Governo de Minas: apenas em fevereiro, foram destinados mais de R$ 6 milhões aos municípios participantes do ICMS Turismo, beneficiando 581 cidades.

Novas rotas

A Rota Caparaó Mineiro convida os visitantes a explorarem os municípios de Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Caparaó e Espera Feliz, onde paisagens de montanhas imponentes e cachoeiras encantadoras revelam um destino de contemplação e natureza exuberante.

A Rota Vulcânica, por sua vez, percorre os municípios de Poços de Caldas, Caldas e Andradas, no sul da Mantiqueira de Minas, território de origem vulcânica com forte tradição em turismo de saúde, enoturismo e experiências termais.

Já a Rota Estrada Cênica da Cordilheira do Espinhaço conecta 11 municípios em um percurso que une parques naturais, serras, cidades históricas e vales entre Lagoa Santa e Diamantina.

“Os lançamentos que fizemos na MTM 2025 representam um novo capítulo para o turismo em Minas Gerais. Estamos conectando territórios, fortalecendo experiências autênticas e mostrando ao Brasil e ao mundo que Minas é múltipla, diversa e preparada para receber com excelência. É o turismo como motor de desenvolvimento e identidade”, ressalta o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira.

Turismo da Fé

No campo do turismo religioso, o estande inédito Turismo da Fé foi palco do lançamento do Passaporte da Esperança, idealizado pela Arquidiocese de Belo Horizonte em preparação para o Jubileu de 2025. O projeto convida os visitantes a percorrerem 19 Igrejas Jubilares da capital mineira em uma jornada de fé, espiritualidade e valorização do patrimônio cultural.

“O turismo religioso em Minas Gerais é expressão viva da fé do nosso povo e uma ponte que une espiritualidade, cultura e desenvolvimento para nossas comunidades”, afirmou o padre Wagner Calegário, reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté.

Capitólio também teve destaque na programação com o lançamento da terceira edição do Salão Náutico Capitólio (SNC), que será realizado de 24 a 27/7 na Marina Escarpas, no Lago de Furnas. O evento é considerado o maior do setor náutico em Minas Gerais e deve movimentar mais de R$ 30 milhões em negócios, além de atrair cerca de 10 mil visitantes.

O encerramento da MTM 2025, que reuniu mais de 3 mil profissionais do trade turístico de diversas regiões do país e 4 mil visitantes, foi marcado ainda por capacitações e pitchs para agentes de viagem, degustações de produtos típicos e apresentações nas Cozinhas Vivas, consolidando Minas Gerais como um dos grandes protagonistas do turismo nacional. A Minas Travel Market é resultado da parceria entre a Associação Brasileira de Agências de Viagens de Minas Gerais (Abav-MG) e a BBC Eventos.