ASSISTIR AO VIVO New York Red Bulls x Chicago Fire MAJOR LEAGUE SOCCER MLS 2025, HOJE (27/04), PALPITES

A partida entre New York Red Bulls x Chicago Fire é válida pelo Campeonato MLS, que este ano será chamado de MAJOR LEAGUE SOCCER. Contudo, a bola rola HOJE (27) às 20H30 hs (horário de Brasília). A partida tem NY como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas do MLS para o Brasil serão, a princípio, feitas todas elas pelo site do APPLE TV. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo APPLE TV pelo APP ou site da empresa, ao vivo. Para acompanhar como assistir esta partida, veja logo a seguir. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão.

MLS – Prévia: New York Red Bulls x Chicago Fire – Palpites, Escalações e Prognóstico (27/04, 20h30 de Brasília)

No sábado, dia 27 de abril de 2025, às 20h30 (horário de Brasília), o New York Red Bulls recebe o Chicago Fire na Red Bull Arena, em duelo válido pela Major League Soccer (MLS). Ambas as equipes buscam retomar o caminho das vitórias em meio a campanhas irregulares na conferência Leste.

Momento das Equipes

O New York Red Bulls tenta se recuperar após dois tropeços consecutivos. A equipe vem de uma derrota por 3 a 2 para o LAFC, em uma partida movimentada fora de casa. Apesar disso, os Red Bulls ocupam uma posição competitiva na tabela e têm mostrado um bom desempenho jogando diante de sua torcida.

Do outro lado, o Chicago Fire vive uma situação delicada. A equipe não vence há quatro jogos, tendo perdido por 4 a 0 para o Real Salt Lake em sua última partida. O Fire tem encontrado dificuldades tanto ofensivas quanto defensivas, o que o coloca entre os últimos da conferência.

Confrontos Recentes

Nos últimos cinco confrontos diretos entre Red Bulls e Fire, o time de Nova York leva vantagem com três vitórias, um empate e apenas uma derrota. Em 2024, o Red Bulls venceu o confronto por 1 a 0 no Soldier Field.

Palpite e Prognóstico

Com base na solidez do Red Bulls como mandante e a má fase do Chicago Fire, o favoritismo pende para o lado dos nova-iorquinos. Espera-se um jogo dominado pelo time da casa, especialmente no setor ofensivo.

Palpite: New York Red Bulls 2 x 0 Chicago Fire

Escalações Prováveis

New York Red Bulls (4-2-3-1):

Coronel; D Nealis, Reyes, Burke, Tolkin; Yearwood, Amaya; Harper, Forsberg, Morgan; Elias Manoel.

Desfalques:

Sean Nealis (suspenso), Frankie Amaya (lesão).

Chicago Fire (4-2-3-1):

Brady; Dean, Teran, Czichos, Aceves; Giménez, Herbers; Shaqiri, Gutierrez, Mueller; Koutsias.

Desfalques:

Souquet e Navarro (lesionados), Cuypers (dúvida).

Fique ligado nas análises pós-jogo aqui mesmo para saber como ficou a classificação da MLS após esse confronto direto.

